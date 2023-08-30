Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин
Путин отметил вклад Тульского музея оружия в сохранение наследия оружейников
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Тульского государственного музея оружия со 150-летием, отметив, что музей вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"На протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении российской государственности, в приумножении воинской и трудовой славы Отечества. Особые, яркие страницы истории города связаны со становлением и развитием на тульской земле оружейного дела", - говорится в телеграмме.
По словам президента, трудом и талантом многих поколений мастеров, конструкторов, инженеров "создавались непревзойдённые образцы вооружения, формировались и закалялись профессиональные традиции, ковалась оборонная мощь державы".
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"С удовлетворением отмечу, что ваш знаменитый музей ‒ один из старейших в России ‒ вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников. Его экспонаты поистине уникальны, ведь они рассказывают о легендарных сражениях и победах русского воинства с давних времён до наших дней, позволяют прикоснуться к ратной истории страны. Отрадно, что нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников, трудится вдохновенно, с полной отдачей, ориентируется на передовые тенденции развития мирового музееведения", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что коллектив музея занят востребованной научной работой, заботится о пополнении музейных фондов, воплощает в жизнь просветительские и патриотические проекты, которые вызывают искренний интерес у посетителей разных возрастов.