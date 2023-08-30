https://ria.ru/20230830/putin-1893186165.html

Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин

Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин - РИА Новости, 30.08.2023

Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Тульского государственного музея оружия со 150-летием, отметив, что музей вносит огромный вклад в сбережение РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:30

2023-08-30T15:30

2023-08-30T15:30

россия

тула

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Тульского государственного музея оружия со 150-летием, отметив, что музей вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "На протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении российской государственности, в приумножении воинской и трудовой славы Отечества. Особые, яркие страницы истории города связаны со становлением и развитием на тульской земле оружейного дела", - говорится в телеграмме. По словам президента, трудом и талантом многих поколений мастеров, конструкторов, инженеров "создавались непревзойдённые образцы вооружения, формировались и закалялись профессиональные традиции, ковалась оборонная мощь державы". "С удовлетворением отмечу, что ваш знаменитый музей ‒ один из старейших в России ‒ вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников. Его экспонаты поистине уникальны, ведь они рассказывают о легендарных сражениях и победах русского воинства с давних времён до наших дней, позволяют прикоснуться к ратной истории страны. Отрадно, что нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников, трудится вдохновенно, с полной отдачей, ориентируется на передовые тенденции развития мирового музееведения", - добавил президент. Глава государства подчеркнул, что коллектив музея занят востребованной научной работой, заботится о пополнении музейных фондов, воплощает в жизнь просветительские и патриотические проекты, которые вызывают искренний интерес у посетителей разных возрастов.

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

россия

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, тула, владимир путин