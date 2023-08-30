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Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин - РИА Новости, 30.08.2023
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15:30 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/putin-1893186165.html
Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин
Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин - РИА Новости, 30.08.2023
Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Тульского государственного музея оружия со 150-летием, отметив, что музей вносит огромный вклад в сбережение РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:30
2023-08-30T15:30
россия
тула
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Тульского государственного музея оружия со 150-летием, отметив, что музей вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "На протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении российской государственности, в приумножении воинской и трудовой славы Отечества. Особые, яркие страницы истории города связаны со становлением и развитием на тульской земле оружейного дела", - говорится в телеграмме. По словам президента, трудом и талантом многих поколений мастеров, конструкторов, инженеров "создавались непревзойдённые образцы вооружения, формировались и закалялись профессиональные традиции, ковалась оборонная мощь державы". "С удовлетворением отмечу, что ваш знаменитый музей ‒ один из старейших в России ‒ вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников. Его экспонаты поистине уникальны, ведь они рассказывают о легендарных сражениях и победах русского воинства с давних времён до наших дней, позволяют прикоснуться к ратной истории страны. Отрадно, что нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников, трудится вдохновенно, с полной отдачей, ориентируется на передовые тенденции развития мирового музееведения", - добавил президент. Глава государства подчеркнул, что коллектив музея занят востребованной научной работой, заботится о пополнении музейных фондов, воплощает в жизнь просветительские и патриотические проекты, которые вызывают искренний интерес у посетителей разных возрастов.
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россия, тула, владимир путин
Россия, Тула, Владимир Путин
Тульский музей оружия хранит бесценное наследие оружейников, заявил Путин

Путин отметил вклад Тульского музея оружия в сохранение наследия оружейников

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Тульского государственного музея оружия со 150-летием, отметив, что музей вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"На протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении российской государственности, в приумножении воинской и трудовой славы Отечества. Особые, яркие страницы истории города связаны со становлением и развитием на тульской земле оружейного дела", - говорится в телеграмме.
По словам президента, трудом и талантом многих поколений мастеров, конструкторов, инженеров "создавались непревзойдённые образцы вооружения, формировались и закалялись профессиональные традиции, ковалась оборонная мощь державы".
«
"С удовлетворением отмечу, что ваш знаменитый музей ‒ один из старейших в России ‒ вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников. Его экспонаты поистине уникальны, ведь они рассказывают о легендарных сражениях и победах русского воинства с давних времён до наших дней, позволяют прикоснуться к ратной истории страны. Отрадно, что нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников, трудится вдохновенно, с полной отдачей, ориентируется на передовые тенденции развития мирового музееведения", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что коллектив музея занят востребованной научной работой, заботится о пополнении музейных фондов, воплощает в жизнь просветительские и патриотические проекты, которые вызывают искренний интерес у посетителей разных возрастов.
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