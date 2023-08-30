https://ria.ru/20230830/putin-1893139543.html

Путин проведет встречу с Шуваловым

Путин проведет встречу с Шуваловым - РИА Новости, 30.08.2023

Путин проведет встречу с Шуваловым

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:06

2023-08-30T13:06

2023-08-30T13:06

игорь шувалов

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "В течение дня у президента будет на докладе руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Важный очень институт развития, много тем. Собственно, банк занимается очень крупными проектами, которые так или иначе напрямую связаны с развитием нашей экономики", - сказал Песков. Он отметил, что в графике президента есть и иные встречи, которые носят непубличный характер.

https://ria.ru/20230830/vstrecha-1893138901.html

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игорь шувалов, россия, владимир путин, экономика