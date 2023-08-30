https://ria.ru/20230830/putin-1893139543.html
Путин проведет встречу с Шуваловым
Путин проведет встречу с Шуваловым - РИА Новости, 30.08.2023
Путин проведет встречу с Шуваловым
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:06
2023-08-30T13:06
2023-08-30T13:06
игорь шувалов
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "В течение дня у президента будет на докладе руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Важный очень институт развития, много тем. Собственно, банк занимается очень крупными проектами, которые так или иначе напрямую связаны с развитием нашей экономики", - сказал Песков. Он отметил, что в графике президента есть и иные встречи, которые носят непубличный характер.
https://ria.ru/20230830/vstrecha-1893138901.html
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игорь шувалов, россия, владимир путин, экономика
Игорь Шувалов, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин проведет встречу с Шуваловым
Путин встретится с руководителем ВЭБ.РФ Шуваловым
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"В течение дня у президента будет на докладе руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Важный очень институт развития, много тем. Собственно, банк занимается очень крупными проектами, которые так или иначе напрямую связаны с развитием нашей экономики", - сказал Песков.
Он отметил, что в графике президента есть и иные встречи, которые носят непубличный характер.
В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Эрдогана в России