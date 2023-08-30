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"Новая гонка": стало известно, как Путин переиграл США
"Новая гонка": стало известно, как Путин переиграл США - РИА Новости, 30.08.2023
"Новая гонка": стало известно, как Путин переиграл США
США сэкономили бы деньги, если бы спонсировали российский военный бюджет вместо поддержки Украины, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:03
2023-08-30T07:03
2023-08-30T07:17
специальная военная операция на украине
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владимир путин
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США сэкономили бы деньги, если бы спонсировали российский военный бюджет вместо поддержки Украины, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."За последние 18 месяцев мы дали Украине больше денег, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет. На самом деле, если бы мы спонсировали национальную оборону России, то мы бы даже сэкономили деньги, если сравнивать с тем, что мы делаем на Украине", — сыронизировал эксперт.По мнению аналитика, главная проблема для США заключается в отсутствии результатов и успеха у ВСУ на поле боя. Джонсон также раскритиковал всех тех военных экспертов, которые говорят о слабости российских вооруженных сил. Эти слова, по его мнению, не только не имеют ничего общего с реальностью, но и подстегивают Украину идти на смерть.Ведущий дискуссии, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, добавил, что в отличие от второй половины прошлого века, когда США втягивали Советский Союз в гонку вооружений, сегодня, фактически, происходит обратное."У Владимира Путина лучшая армия в мире, а мы тратим гораздо больше, чем суммарно Россия, Китай и следующий десять стран по количеству военных расходов. Путин, защищая свои границы и строго придерживаясь своей идеологии, заставляет США тратить впустую сотни миллионов", — отметил Наполитано.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
"Новая гонка": стало известно, как Путин переиграл США
Бывший агент ЦРУ Джонсон предложил США спонсировать оборонный бюджет России