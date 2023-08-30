Рейтинг@Mail.ru
Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 30.08.2023 (обновлено: 07:10 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/putin-1893041208.html
Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина
Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина - РИА Новости, 30.08.2023
Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина
Если наступление Киева не даст никаких результатов, президент России Владимир Путин может "перевернуть шахматную доску", предложив мир, на который Запад будет... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:33
2023-08-30T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
франция
россия
джон болтон
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если наступление Киева не даст никаких результатов, президент России Владимир Путин может "перевернуть шахматную доску", предложив мир, на который Запад будет склонен согласиться, такое мнение высказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для 19fortyfive."Если весеннее наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры &lt;…&gt;, политические лидеры в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне будут испытывать огромное искушение согласиться на прекращение огня и вступить в переговоры", — написал Болтон.Несмотря на существующую риторику западных стран, многие европейские политики захотят оставить конфликт в прошлом, считает политик. Подтверждением такой перспективы, по мнению Болтона, является слабеющий уровень военной и финансовой поддержки Украины. Не оставил он без внимания и возможные политические амбиции президента Франции: "Кто, например, уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон не ухватится за шанс прослыть миротворцем?", — задался он вопросом.По словам Болтона, президент США Джо Байден может также воспользоваться ситуацией, найдя выход из сложившегося тупика."Печальная правда заключается в том, что политика Байдена терпит крах, Украина может стать политической обузой, и он вполне может искать выход. Смелый дипломатический маневр Путина может стать именно тем предлогом, который нужен Байдену", — предположил экс-советник.Как считает Болтон, коллективная склонность Запада согласиться на предложения России может поставить Украину в невыгодное положение.&quot;Давно прошло время для более эффективной стратегии достижения часто заявляемых целей по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для более последовательного предоставления ей помощи&quot;, — подытожил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892932391.html
https://ria.ru/20230829/ukraina-1893020110.html
сша
украина
франция
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, франция, россия, джон болтон, владимир путин, джо байден, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Франция, Россия, Джон Болтон, Владимир Путин, Джо Байден, Киев
Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина

Болтон: предложив мир, Путин может оставить Украину без союзников на Западе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если наступление Киева не даст никаких результатов, президент России Владимир Путин может "перевернуть шахматную доску", предложив мир, на который Запад будет склонен согласиться, такое мнение высказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для 19fortyfive.
"Если весеннее наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры <…>, политические лидеры в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне будут испытывать огромное искушение согласиться на прекращение огня и вступить в переговоры", — написал Болтон.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
"Если бы мы только знали". В США нашли способ закончить конфликт на Украине
29 августа, 16:07
Несмотря на существующую риторику западных стран, многие европейские политики захотят оставить конфликт в прошлом, считает политик. Подтверждением такой перспективы, по мнению Болтона, является слабеющий уровень военной и финансовой поддержки Украины. Не оставил он без внимания и возможные политические амбиции президента Франции: "Кто, например, уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон не ухватится за шанс прослыть миротворцем?", — задался он вопросом.
По словам Болтона, президент США Джо Байден может также воспользоваться ситуацией, найдя выход из сложившегося тупика.
"Печальная правда заключается в том, что политика Байдена терпит крах, Украина может стать политической обузой, и он вполне может искать выход. Смелый дипломатический маневр Путина может стать именно тем предлогом, который нужен Байдену", — предположил экс-советник.
Как считает Болтон, коллективная склонность Запада согласиться на предложения России может поставить Украину в невыгодное положение.
«

"Давно прошло время для более эффективной стратегии достижения часто заявляемых целей по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для более последовательного предоставления ей помощи", — подытожил он.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
ЦРУ в курсе. В США заявили, что ВСУ скоро столкнутся с суровой реальностью
29 августа, 21:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаФранцияРоссияДжон БолтонВладимир ПутинДжо БайденКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала