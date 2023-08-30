https://ria.ru/20230830/putin-1893041208.html

Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина

Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина - РИА Новости, 30.08.2023

Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина

Если наступление Киева не даст никаких результатов, президент России Владимир Путин может "перевернуть шахматную доску", предложив мир, на который Запад будет... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T01:33

2023-08-30T01:33

2023-08-30T07:10

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если наступление Киева не даст никаких результатов, президент России Владимир Путин может "перевернуть шахматную доску", предложив мир, на который Запад будет склонен согласиться, такое мнение высказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для 19fortyfive."Если весеннее наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры <…>, политические лидеры в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне будут испытывать огромное искушение согласиться на прекращение огня и вступить в переговоры", — написал Болтон.Несмотря на существующую риторику западных стран, многие европейские политики захотят оставить конфликт в прошлом, считает политик. Подтверждением такой перспективы, по мнению Болтона, является слабеющий уровень военной и финансовой поддержки Украины. Не оставил он без внимания и возможные политические амбиции президента Франции: "Кто, например, уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон не ухватится за шанс прослыть миротворцем?", — задался он вопросом.По словам Болтона, президент США Джо Байден может также воспользоваться ситуацией, найдя выход из сложившегося тупика."Печальная правда заключается в том, что политика Байдена терпит крах, Украина может стать политической обузой, и он вполне может искать выход. Смелый дипломатический маневр Путина может стать именно тем предлогом, который нужен Байдену", — предположил экс-советник.Как считает Болтон, коллективная склонность Запада согласиться на предложения России может поставить Украину в невыгодное положение."Давно прошло время для более эффективной стратегии достижения часто заявляемых целей по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для более последовательного предоставления ей помощи", — подытожил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892932391.html

https://ria.ru/20230829/ukraina-1893020110.html

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