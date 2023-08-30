https://ria.ru/20230830/pulkovo-1893041512.html

Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме

Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.08.2023

Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T01:36

2023-08-30T01:36

2023-08-30T01:36

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта. "Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в аэропорту.

https://ria.ru/20230830/aeroporty-1893040519.html

санкт-петербург

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2023

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санкт-петербург, пулково (аэропорт)