https://ria.ru/20230830/pskov-1893210661.html
Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг
Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг - РИА Новости, 30.08.2023
Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг
Аэропорт Пскова возобновит работу уже с четверга, в настоящий момент проводится проверка состояния гражданской инфраструктуры воздушной гавани после атаки БПЛА, РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:53
2023-08-30T16:53
2023-08-30T17:25
псков
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт Пскова возобновит работу уже с четверга, в настоящий момент проводится проверка состояния гражданской инфраструктуры воздушной гавани после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в телеграм-канале."Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: всё в порядке! С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме", - написал он.Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230830/ataka-1893170240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, происшествия, новости - туризм
Псков, Происшествия, Новости - Туризм
Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг
Аэропорт в Пскове после атаки БПЛА возобновит работу 31 августа