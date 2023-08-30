https://ria.ru/20230830/pskov-1893210661.html

Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг

Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг - РИА Новости, 30.08.2023

Аэропорт в Пскове возобновит работу в четверг

Аэропорт Пскова возобновит работу уже с четверга, в настоящий момент проводится проверка состояния гражданской инфраструктуры воздушной гавани после атаки БПЛА, РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:53

2023-08-30T16:53

2023-08-30T17:25

псков

происшествия

новости - туризм

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт Пскова возобновит работу уже с четверга, в настоящий момент проводится проверка состояния гражданской инфраструктуры воздушной гавани после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в телеграм-канале."Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: всё в порядке! С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме", - написал он.Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230830/ataka-1893170240.html

псков

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

псков, происшествия, новости - туризм