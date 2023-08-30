https://ria.ru/20230830/pskov-1893090841.html

В составы поездов Псков — Москва включат дополнительные вагоны

В составы поездов Псков — Москва включат дополнительные вагоны - РИА Новости, 30.08.2023

В составы поездов Псков — Москва включат дополнительные вагоны

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за временного закрытия аэропорта города Псков включит дополнительные вагоны в составы поездов,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:02

2023-08-30T11:02

2023-08-30T11:13

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новости - туризм

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за временного закрытия аэропорта города Псков включит дополнительные вагоны в составы поездов, курсирующих между этим городом и Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД."Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК") в период временного закрытия аэропорта города Псков включит в составы поездов, курсирующих в сообщении Псков - Москва, дополнительные вагоны. Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами", - сообщили в РЖД.Так, в состав поезда № 9/10 Москва - Псков будут включены 1 купейный и 1 плацкартный вагон, что позволит обеспечить дополнительно 90 мест. В составе поезда № 63/64 Псков - Москва будут включены 2 плацкартных вагона, таким образом, пассажирам будет дополнительно предоставлено более 100 мест."Специалисты АО "ФПК" следят за ситуацией, в случае необходимости дополнительные вагоны будут включены в составы данных поездов до открытия городского аэропорта", - добавили в РЖД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

псков, москва, ржд, федеральная пассажирская компания, новости - туризм