https://ria.ru/20230830/pskov-1893090841.html
В составы поездов Псков — Москва включат дополнительные вагоны
В составы поездов Псков — Москва включат дополнительные вагоны - РИА Новости, 30.08.2023
В составы поездов Псков — Москва включат дополнительные вагоны
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за временного закрытия аэропорта города Псков включит дополнительные вагоны в составы поездов,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:02
2023-08-30T11:02
2023-08-30T11:13
псков
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федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за временного закрытия аэропорта города Псков включит дополнительные вагоны в составы поездов, курсирующих между этим городом и Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД."Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК") в период временного закрытия аэропорта города Псков включит в составы поездов, курсирующих в сообщении Псков - Москва, дополнительные вагоны. Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами", - сообщили в РЖД.Так, в состав поезда № 9/10 Москва - Псков будут включены 1 купейный и 1 плацкартный вагон, что позволит обеспечить дополнительно 90 мест. В составе поезда № 63/64 Псков - Москва будут включены 2 плацкартных вагона, таким образом, пассажирам будет дополнительно предоставлено более 100 мест."Специалисты АО "ФПК" следят за ситуацией, в случае необходимости дополнительные вагоны будут включены в составы данных поездов до открытия городского аэропорта", - добавили в РЖД.
https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, москва, ржд, федеральная пассажирская компания, новости - туризм
Псков, Москва, РЖД, Туризм, Федеральная пассажирская компания, Новости - Туризм
В составы поездов Псков — Москва включат дополнительные вагоны
РЖД: в составы поездов Псков — Москва временно включат дополнительные вагоны
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) из-за временного закрытия аэропорта города Псков включит дополнительные вагоны в составы поездов, курсирующих между этим городом и Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК") в период временного закрытия аэропорта города Псков включит в составы поездов, курсирующих в сообщении Псков - Москва, дополнительные вагоны. Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами", - сообщили в РЖД.
Так, в состав поезда № 9/10 Москва - Псков будут включены 1 купейный и 1 плацкартный вагон, что позволит обеспечить дополнительно 90 мест. В составе поезда № 63/64 Псков - Москва будут включены 2 плацкартных вагона, таким образом, пассажирам будет дополнительно предоставлено более 100 мест.
"Специалисты АО "ФПК" следят за ситуацией, в случае необходимости дополнительные вагоны будут включены в составы данных поездов до открытия городского аэропорта", - добавили в РЖД.
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