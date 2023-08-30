https://ria.ru/20230830/pskov-1893059035.html

Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов

Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов - РИА Новости, 30.08.2023

Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов

Объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова, и системы организации воздушного движения работают штатно, но для безопасности отменены РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:03

2023-08-30T08:03

2023-08-30T10:57

псков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

новости - туризм

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова, и системы организации воздушного движения работают штатно, но для безопасности отменены восемь рейсов, авиагавань с региональными службами принимает меры для возобновления полетов, сообщила Росавиация. "В аэропорту Псков все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме. Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменены шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два - авиакомпании "Икар", - сообщили в Росавиации. Порядок возврата и/или обмена авиабилетов на указанные рейсы будет доведен до пассажиров с использованием мобильных средств связи перевозчиками. Более подробно информацию о рейсах в Росавиации порекомендовали уточнять непосредственно у авиакомпаний. "Аэропортом совместно с региональными службами принимаются оперативные меры для возобновления полетов в/из аэропорта Псков", - добавили в авиаведомстве.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893043293.html

псков

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, новости - туризм