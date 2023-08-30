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Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов - РИА Новости, 30.08.2023
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08:03 30.08.2023 (обновлено: 10:57 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pskov-1893059035.html
Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов
Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов - РИА Новости, 30.08.2023
Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов
Объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова, и системы организации воздушного движения работают штатно, но для безопасности отменены РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:03
2023-08-30T10:57
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова, и системы организации воздушного движения работают штатно, но для безопасности отменены восемь рейсов, авиагавань с региональными службами принимает меры для возобновления полетов, сообщила Росавиация. "В аэропорту Псков все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме. Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменены шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два - авиакомпании "Икар", - сообщили в Росавиации. Порядок возврата и/или обмена авиабилетов на указанные рейсы будет доведен до пассажиров с использованием мобильных средств связи перевозчиками. Более подробно информацию о рейсах в Росавиации порекомендовали уточнять непосредственно у авиакомпаний. "Аэропортом совместно с региональными службами принимаются оперативные меры для возобновления полетов в/из аэропорта Псков", - добавили в авиаведомстве.
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псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, новости - туризм
Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Новости - Туризм
Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов

Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова, и системы организации воздушного движения работают штатно, но для безопасности отменены восемь рейсов, авиагавань с региональными службами принимает меры для возобновления полетов, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Псков все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме. Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменены шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два - авиакомпании "Икар", - сообщили в Росавиации.
Порядок возврата и/или обмена авиабилетов на указанные рейсы будет доведен до пассажиров с использованием мобильных средств связи перевозчиками. Более подробно информацию о рейсах в Росавиации порекомендовали уточнять непосредственно у авиакомпаний.
"Аэропортом совместно с региональными службами принимаются оперативные меры для возобновления полетов в/из аэропорта Псков", - добавили в авиаведомстве.
Последствия атаки беспилотников в Пскове - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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