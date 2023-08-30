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В аэропорту Пскова отражают атаку беспилотников

В аэропорту Пскова отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 30.08.2023

В аэропорту Пскова отражают атаку беспилотников

Российские военные отражают атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:35

2023-08-30T00:35

2023-08-30T11:32

специальная военная операция на украине

псков

псковская область

михаил ведерников

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные отражают атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации, жертв нет", - написал он в своем Telegram-канале.После атаки БПЛА в аэропорту вспыхнул пожар. Возгорание, как рассказал спасатель Сергей Лаврухин, удалось локализовать. Угроза распространения огня отсутствует, погибших и пострадавших нет.Позднее Ведерников сообщил, что принято решение отменить все рейсы в аэропорту Пскова 30 августа до того, пока станет ясно, не повреждена ли ВПП. По предварительным данным, серьезных повреждений нет. Если по результатам проверки все будет в порядке, аэропорт возобновит работу в четверг.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.В ночь на среду российские военные сбили два беспилотника в Тульской области.

https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892952074.html

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псков, псковская область, михаил ведерников, россия