Противники папы Франциска провели акцию протеста
Противники папы Франциска провели акцию, намекая на незаконность его понтификата
© Andrea Cionci/YoutubeРастяжка с намеком на нелегитимный характер нынешнего понтификата в воздухе на побережьем Италии
© Andrea Cionci/Youtube
Растяжка с намеком на нелегитимный характер нынешнего понтификата в воздухе на побережьем Италии
РИМ, 30 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. В сезон летних отпусков противники папы Римского Франциска арендовали небольшой самолет, который облетал пляжи популярных курортов Италии, неся за собой растяжку с откровенным намеком на нелегитимный характер нынешнего понтификата.
Как сообщила онлайн-газеты il Post, в последнее воскресенье августа над Адриатическим побережьем Италии появился легкомоторный самолет с баннером "Бенедикту XVI был запрещен престол". В июле над пляжами столичной области Лацио на малой скорости курсировал самолет с еще более недвусмысленным слоганом "Бенедикт XVI никогда не отрекался от престола".
© Andrea Cionci/YoutubeРастяжка с намеком на нелегитимный характер нынешнего понтификата в воздухе на побережьем Италии
© Andrea Cionci/Youtube
Растяжка с намеком на нелегитимный характер нынешнего понтификата в воздухе на побережьем Италии
По информации издания, организатором этой акции стала местная ассоциация адвокатов Arbitrium, которая занимается распространением идеи о том, что уход папы Римского Бенедикта XVI (в миру Йозефа Ратцингера) с Апостольского престола не был добровольным и законным, а, следовательно, его преемник является нелегитимным.
Одним из авторов этой конспирологической теории, получившей определенную популярность как на Апеннинах, так и за пределами Италии, является журналист и писатель Андреа Чончи, который в прошлом году опубликовал книгу "Код Ратцингера". В ней он поведал о сложном заговоре, жертвой которого в итоге стал немецкий понтифик. Согласно теории Чончи, Бенедикт XVI отрекся от престола, якобы чтобы выявить весьма влиятельное масонское лобби в лоне Римско-католической церкви.
Папа на покое Бенедикт XVI скончался 31 декабря 2022 года на 96-м году жизни в Ватикане. Он войдет в историю современной церкви, прежде всего, как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет. После отречения в феврале 2013 года он прожил еще без малого десять лет и скончался в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.