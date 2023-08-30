https://ria.ru/20230830/protivniki-1893235056.html

Противники папы Франциска провели акцию протеста

Противники папы Франциска провели акцию протеста - РИА Новости, 30.08.2023

Противники папы Франциска провели акцию протеста

В сезон летних отпусков противники папы Римского Франциска арендовали небольшой самолет, который облетал пляжи популярных курортов Италии, неся за собой... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:17

2023-08-30T18:17

2023-08-30T18:42

справки

италия

лацио

ватикан

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

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РИМ, 30 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. В сезон летних отпусков противники папы Римского Франциска арендовали небольшой самолет, который облетал пляжи популярных курортов Италии, неся за собой растяжку с откровенным намеком на нелегитимный характер нынешнего понтификата. Как сообщила онлайн-газеты il Post, в последнее воскресенье августа над Адриатическим побережьем Италии появился легкомоторный самолет с баннером "Бенедикту XVI был запрещен престол". В июле над пляжами столичной области Лацио на малой скорости курсировал самолет с еще более недвусмысленным слоганом "Бенедикт XVI никогда не отрекался от престола". По информации издания, организатором этой акции стала местная ассоциация адвокатов Arbitrium, которая занимается распространением идеи о том, что уход папы Римского Бенедикта XVI (в миру Йозефа Ратцингера) с Апостольского престола не был добровольным и законным, а, следовательно, его преемник является нелегитимным. Одним из авторов этой конспирологической теории, получившей определенную популярность как на Апеннинах, так и за пределами Италии, является журналист и писатель Андреа Чончи, который в прошлом году опубликовал книгу "Код Ратцингера". В ней он поведал о сложном заговоре, жертвой которого в итоге стал немецкий понтифик. Согласно теории Чончи, Бенедикт XVI отрекся от престола, якобы чтобы выявить весьма влиятельное масонское лобби в лоне Римско-католической церкви. Папа на покое Бенедикт XVI скончался 31 декабря 2022 года на 96-м году жизни в Ватикане. Он войдет в историю современной церкви, прежде всего, как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет. После отречения в феврале 2013 года он прожил еще без малого десять лет и скончался в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

https://ria.ru/20230830/papa-1892988146.html

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справки, италия, лацио, ватикан, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь