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Украина постепенно достигает прогресса в наступлении, считает Белый дом - РИА Новости, 30.08.2023
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19:23 30.08.2023 (обновлено: 19:31 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/progress-1893250393.html
Украина постепенно достигает прогресса в наступлении, считает Белый дом
Украина постепенно достигает прогресса в наступлении, считает Белый дом - РИА Новости, 30.08.2023
Украина постепенно достигает прогресса в наступлении, считает Белый дом
Представитель Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении, и добавил, что США будут продолжать... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:23
2023-08-30T19:31
в мире
украина
нато
сергей лавров
россия
джон кирби
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении, и добавил, что США будут продолжать поставки вооружений. "Война продолжается, украинцы все еще осуществляют постепенный прогресс в своем контрнаступлении", - сказал он на брифинге, добавив, что на многих участках фронта идут кровопролитные бои. По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать Украину по части систем безопасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230826/kontrnastuplenie-1892404400.html
https://ria.ru/20230828/kontrnastuplenie-1892605134.html
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в мире, украина, нато, сергей лавров, россия, джон кирби, сша, владимир путин
В мире, Украина, НАТО, Сергей Лавров, Россия, Джон Кирби, США, Владимир Путин
Украина постепенно достигает прогресса в наступлении, считает Белый дом

Кирби: Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении, и добавил, что США будут продолжать поставки вооружений.
«
"Война продолжается, украинцы все еще осуществляют постепенный прогресс в своем контрнаступлении", - сказал он на брифинге, добавив, что на многих участках фронта идут кровопролитные бои.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ
26 августа, 15:39
По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать Украину по части систем безопасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ, пишут СМИ
28 августа, 09:46
 
В миреУкраинаНАТОСергей ЛавровРоссияДжон КирбиСШАВладимир Путин
 
 
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