ТОФ поможет в эвакуации людей из затопленных поселков в Приморье
ТОФ поможет в эвакуации людей из затопленных поселков Хасанского округа Приморья
© Фото : пресс-служба губернатора ПриморьяПодтопленный поселок в Приморье
© Фото : пресс-служба губернатора Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Тихоокеанский флот поможет с эвакуацией людей из затопленных поселков Хасанского округа в Приморье, работы начнутся вечером в среду, сообщил глава региона Олег Кожемяко в эфире "России 24".
Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни начались во вторник во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский район и обратно. По данным на середину дня среды, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.
"Нам помогает Тихоокеанский флот в вывозе граждан. С вечера подойдут суда, которые будут способствовать эвакуации граждан с Андреевки… Также подойдет наш пароход небольшой, который привезет продукты питания", - сказал Кожемяко в эфире "России 24".
"Многие граждане приехали на личном транспорте, будем вывозить в том числе кораблями... Много хабаровчан, много (приезжих) жителей из других дальневосточных регионов - такая ситуация по Андреевке. По Барабашу - это местные жители", - сказал губернатор.
Как сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота, людей на машинах будут эвакуировать на большом десантном корабле. "Договоренность о предоставлении большого десантного корабля по запросу губернатора Приморского края для вывоза жителей на автомобилях во Владивосток есть. Командующий подтвердил возможность помощи пострадавшим от паводков людям. Сейчас завершается процесс согласования выделения БДК после получения официального запроса от правительства края", - сказал собеседник.