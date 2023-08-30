https://ria.ru/20230830/primore-1893086217.html

ТОФ поможет в эвакуации людей из затопленных поселков в Приморье

ТОФ поможет в эвакуации людей из затопленных поселков в Приморье - РИА Новости, 30.08.2023

ТОФ поможет в эвакуации людей из затопленных поселков в Приморье

Тихоокеанский флот поможет с эвакуацией людей из затопленных поселков Хасанского округа в Приморье, работы начнутся вечером в среду, сообщил глава региона Олег... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:46

2023-08-30T10:46

2023-08-30T10:59

происшествия

хасанский район

олег кожемяко

тихоокеанский флот вмф россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Тихоокеанский флот поможет с эвакуацией людей из затопленных поселков Хасанского округа в Приморье, работы начнутся вечером в среду, сообщил глава региона Олег Кожемяко в эфире "России 24".Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни начались во вторник во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский район и обратно. По данным на середину дня среды, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов."Нам помогает Тихоокеанский флот в вывозе граждан. С вечера подойдут суда, которые будут способствовать эвакуации граждан с Андреевки… Также подойдет наш пароход небольшой, который привезет продукты питания", - сказал Кожемяко в эфире "России 24".По его словам, ТОФ также поможет в вывозе техники. Там, где возможности эвакуации судами нет, будут помогать вертолеты МЧС."Многие граждане приехали на личном транспорте, будем вывозить в том числе кораблями... Много хабаровчан, много (приезжих) жителей из других дальневосточных регионов - такая ситуация по Андреевке. По Барабашу - это местные жители", - сказал губернатор.Как сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота, людей на машинах будут эвакуировать на большом десантном корабле. "Договоренность о предоставлении большого десантного корабля по запросу губернатора Приморского края для вывоза жителей на автомобилях во Владивосток есть. Командующий подтвердил возможность помощи пострадавшим от паводков людям. Сейчас завершается процесс согласования выделения БДК после получения официального запроса от правительства края", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230830/spasenie-1893064423.html

https://ria.ru/20230830/primore-1893061527.html

хасанский район

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хасанский район, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)