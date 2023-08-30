https://ria.ru/20230830/primore-1893061733.html

Жителям подтопленных районов Приморья помогают спасатели

Жителям подтопленных районов Приморья помогают спасатели - РИА Новости, 30.08.2023

Жителям подтопленных районов Приморья помогают спасатели

Более тысячи спасателей оказывают помощь населению подтопленных районов районов Приморья, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:46

2023-08-30T08:46

2023-08-30T11:04

происшествия

россия

хасанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

приморский край

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более тысячи спасателей оказывают помощь населению подтопленных районов районов Приморья, сообщает пресс-служба МЧС России. Накануне южный циклон накрыл Приморье. Сильные ливни начались во многих районах края, Хасанский район – одно из самых популярных туристических мест региона - оказался одним из наиболее пострадавших муниципалитетов. На вечер среды были отрезаны села Андреевка, Рисовая Падь и Витязь – там расположено множество туристических баз. В соцсетях расходятся кадры масштабных затоплений баз отдыха, пляжи размыты, некоторые туристические домики унесло потоками воды. По информации МЧС, в период с 29 по 30 августа 2023 года в результате выпадения осадков наиболее сложная обстановка сложилась на территории Хасанского муниципального округа и Дальнереченского городского округа: в 10 населенных пунктах подтопило 14 жилых домов, 96 придомовых территории, один участок дороги, в Хасанском муниципальном округе отрезаны 10 населенных пунктов, размыты два моста в населенном пункте Андреевка. "По оперативным данным в крае от воды освободились: один населенный пункт, 37 жилых домов, 191 придомовая территория и два участка дорог. На данный момент в шести ПВР в Дальнереченском, Уссурийском и Спасском городских округах, а также Хасанском муниципальном округе размещены 175 человек, в том числе 61 ребенок. Люди обеспечены предметами первой необходимости, теплыми вещами, средствами личной гигиены, горячим питанием и питьем. Им оказывается консультационная помощь и поддержка", - говорится в сообщении. Уточняется, что организована работа пяти лодочных переправ в Дальнереченском городском округе. Всего в крае в 17 населенных пунктах на территории 14 муниципальных образований остаются подтопленными 73 жилых дома, 408 придомовых территорий, семь участков дорог, отрезан 21 населённый пункт. "Группировки МЧС России распределены в наиболее пострадавшие муниципальные образования края... Всего к ликвидации последствий ЧС привлечен 1001 человек и 168 единиц техники", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что в течение суток просушено 43 дома, откачана вода из подвалов 22 жилых домов. Просушены 1267 домов, откачана вода из подвалов 956 жилых домов, адресная помощь оказывалась в 2597 случаях. Также для оказания помощи пострадавшим и мониторинга паводковой обстановки в Хасанский муниципальный округ вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

https://ria.ru/20230813/pavodok-1889841903.html

https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html

россия

хасанский район

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, хасанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, приморский край