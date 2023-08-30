https://ria.ru/20230830/primore-1893061527.html

В затопленном Хасанском округе в Приморье отменили электрички

В затопленном Хасанском округе в Приморье отменили электрички - РИА Новости, 30.08.2023

В затопленном Хасанском округе в Приморье отменили электрички

Пригородные поезда из-за последствий ливней отменили в среду и четверг в Хасанском округе Приморья, где ранее уже было нарушено автомобильное сообщение. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:42

2023-08-30T08:42

2023-08-30T13:49

происшествия

владивосток

хасан

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Пригородные поезда из-за последствий ливней отменили в среду и четверг в Хасанском округе Приморья, где ранее уже было нарушено автомобильное сообщение. Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило Владивосток и туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное — Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. По данным на среду, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов. "Из-за неблагоприятной погоды отменяются поезда: 30 августа пригородный поезд № 6706 "Уссурийск — Хасан", 31 августа пригородный поезд № 6707/6705 "Хасан — Уссурийск", — говорится в сообщении. Ранее в ДВЖД РИА Новости сообщали, что из-за ливней в крае отмечаются незначительные задержки электричек и пассажирских поездов — от нескольких минут до получаса.

https://ria.ru/20230830/primore-1893053016.html

https://ria.ru/20230830/evakuatsiya-1893052032.html

владивосток

хасан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, хасан