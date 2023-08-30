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В затопленном Хасанском округе в Приморье отменили электрички - РИА Новости, 30.08.2023
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08:42 30.08.2023 (обновлено: 13:49 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/primore-1893061527.html
В затопленном Хасанском округе в Приморье отменили электрички
В затопленном Хасанском округе в Приморье отменили электрички - РИА Новости, 30.08.2023
В затопленном Хасанском округе в Приморье отменили электрички
Пригородные поезда из-за последствий ливней отменили в среду и четверг в Хасанском округе Приморья, где ранее уже было нарушено автомобильное сообщение. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:42
2023-08-30T13:49
происшествия
владивосток
хасан
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Пригородные поезда из-за последствий ливней отменили в среду и четверг в Хасанском округе Приморья, где ранее уже было нарушено автомобильное сообщение. Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило Владивосток и туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное — Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. По данным на среду, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов. "Из-за неблагоприятной погоды отменяются поезда: 30 августа пригородный поезд № 6706 "Уссурийск — Хасан", 31 августа пригородный поезд № 6707/6705 "Хасан — Уссурийск", — говорится в сообщении. Ранее в ДВЖД РИА Новости сообщали, что из-за ливней в крае отмечаются незначительные задержки электричек и пассажирских поездов — от нескольких минут до получаса.
https://ria.ru/20230830/primore-1893053016.html
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происшествия, владивосток, хасан
Происшествия, Владивосток, Хасан
В затопленном Хасанском округе в Приморье отменили электрички

В Хасанском округе Приморья из-за последствий ливней отменили пригородные поезда

© Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/TelegramПоследствия затопления в Хасанском округе приморья
Последствия затопления в Хасанском округе приморья
© Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/Telegram
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Пригородные поезда из-за последствий ливней отменили в среду и четверг в Хасанском округе Приморья, где ранее уже было нарушено автомобильное сообщение.
Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило Владивосток и туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное — Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. По данным на среду, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.
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Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье достигло 37
Вчера, 06:16
"Из-за неблагоприятной погоды отменяются поезда: 30 августа пригородный поезд № 6706 "Уссурийск — Хасан", 31 августа пригородный поезд № 6707/6705 "Хасан — Уссурийск", — говорится в сообщении.
Ранее в ДВЖД РИА Новости сообщали, что из-за ливней в крае отмечаются незначительные задержки электричек и пассажирских поездов — от нескольких минут до получаса.
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