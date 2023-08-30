https://ria.ru/20230830/primore-1893053016.html

Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье достигло 37

Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье достигло 37 - РИА Новости, 30.08.2023

Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье достигло 37

Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае выросло примерно в четыре раза и достигло 37 после мощного ливня, который обрушился РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:16

2023-08-30T06:16

2023-08-30T10:51

хасанский район

происшествия

приморский край

владивосток

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае выросло примерно в четыре раза и достигло 37 после мощного ливня, который обрушился на регион 29-30 августа, следует из информации министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Днем во вторник краевой минтранс сообщал, что в Приморье отрезано девять населенных пунктов. Проезда туда не было из-за прошедших ранее осадков. Позже во вторник южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Представитель Примгидромета рассказал РИА Новости в среду, что самые интенсивные дожди по большей части прошли во Владивостоке и в Хасанском районе региона. На территории последнего фиксировалось превышение месячной нормы осадков за сутки. Обильные дожди привели к повреждению дорожного полотна в районе, в том числе к обвалу трассы, ведущей на юг Приморья. Представитель компании "Примавтодор" сказал агентству, что сообщение с югом края нарушено. "Отрезаны населенные пункты Андреевка, Рисовая Падь, Витязь, Зарубино, Гвоздево, Посьет, Краскино, Цуканово, Хасан, Безверхово, Приморский, Перевозная, Веневитиново, Тихий, Яконовка, Кугуки, Линевичи, Каменушка, Дубовый Ключ, Кондратеновка, Богатырка, Монакино, Зеленый Яр, Валентин, Глазковка, Садовый, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Ромны, Елизаветовка, Приозерное, Моряк-Рыболов, КБ Евгеньевская", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Интенсивные осадки в Хасанском районе также привели к подтоплению улиц и домов. Как рассказал журналистам глава Приморья Олег Кожемяко, который находится в Барабаше, затопило дома в Славянке, затоплены подвалы многоквартирных домов в Славянке и Барабаше. Когда спасатели с воздуха оценят обстановку, власти будут знать масштабы подтоплений в наиболее пострадавшем Хасанском районе. Кожемяко отметил, что местным жителям компенсируют ущерб.

https://ria.ru/20230830/nakhodka-1893051424.html

хасанский район

приморский край

владивосток

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хасанский район, происшествия, приморский край, владивосток, олег кожемяко