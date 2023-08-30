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ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении

ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 380 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:57

2023-08-30T13:57

2023-08-30T14:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 380 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие "Мста-Б", а также противотанковая пушка "Рапира", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили на донецком направлении пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка ДНР.Кроме того, в районе населенного пункта Пречистовка ДНР поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина