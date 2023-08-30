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ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 380 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:57
2023-08-30T13:57
2023-08-30T14:18
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 380 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие "Мста-Б", а также противотанковая пушка "Рапира", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили на донецком направлении пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка ДНР.Кроме того, в районе населенного пункта Пречистовка ДНР поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
ВСУ потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 380 солдат на Донецком направлении