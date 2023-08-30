https://ria.ru/20230830/poteri-1893141059.html

ВСУ за ночь потеряли около 200 человек на Запорожском направлении

ВСУ за ночь потеряли около 200 человек на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ за ночь потеряли около 200 человек на Запорожском направлении

Украинские войска только за одну прошедшую ночь потеряли порядка 200 военных на запорожском направлении, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:13

2023-08-30T13:13

2023-08-30T13:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска только за одну прошедшую ночь потеряли порядка 200 военных на запорожском направлении, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в среду. "Ситуация на направлении Работино остается напряженной. Противник прет, каждый раз подвозят новых мобилизованных взамен тех, кто полег в первые же минуты их так называемых штурмов. Только за прошедшую ночь на запорожском направлении полегло около двухсот солдат из числа ВСУ", - написал Балицкий. В частности, рассказал он, утром в среду штурмовики ВСУ пытались наступать на окраины Вербового, но были уничтожены. "Такая же участь ждала и следующую группу, которая поползла уже ближе к 11 часам. Серая зона Работино – Вербовое становится братской могилой ВСУ", - подчеркнул врио губернатора. В эфире Первого канала Балицкий уточнил, что на данный момент российские военные контролируют ключевые высоты в районе Работино и южную часть самого населенного пункта. Как сообщил РИА Новости ранее глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, за ночь на ореховском направлении отражены три крупные волны атак украинских войск, в числе уничтоженного - немецкий танк Leopard.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины