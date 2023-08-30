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ВСУ за ночь потеряли около 200 человек на Запорожском направлении
ВСУ за ночь потеряли около 200 человек на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ за ночь потеряли около 200 человек на Запорожском направлении
Украинские войска только за одну прошедшую ночь потеряли порядка 200 военных на запорожском направлении, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:13
2023-08-30T13:13
2023-08-30T13:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска только за одну прошедшую ночь потеряли порядка 200 военных на запорожском направлении, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в среду. "Ситуация на направлении Работино остается напряженной. Противник прет, каждый раз подвозят новых мобилизованных взамен тех, кто полег в первые же минуты их так называемых штурмов. Только за прошедшую ночь на запорожском направлении полегло около двухсот солдат из числа ВСУ", - написал Балицкий. В частности, рассказал он, утром в среду штурмовики ВСУ пытались наступать на окраины Вербового, но были уничтожены. "Такая же участь ждала и следующую группу, которая поползла уже ближе к 11 часам. Серая зона Работино – Вербовое становится братской могилой ВСУ", - подчеркнул врио губернатора. В эфире Первого канала Балицкий уточнил, что на данный момент российские военные контролируют ключевые высоты в районе Работино и южную часть самого населенного пункта. Как сообщил РИА Новости ранее глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, за ночь на ореховском направлении отражены три крупные волны атак украинских войск, в числе уничтоженного - немецкий танк Leopard.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ за ночь потеряли около 200 человек на Запорожском направлении
Балицкий: ВСУ за ночь потеряли около 200 солдат на Запорожском направлении