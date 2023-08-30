https://ria.ru/20230830/posolstvo-1893043979.html

Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине

Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2023

Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине

Посольство России в США назвало "верхом лицемерия" очередную партию американской военной помощи Украине. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T02:56

2023-08-30T02:56

2023-08-30T05:39

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сша

украина

пентагон

митт ромни

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Посольство России в США назвало "верхом лицемерия" очередную партию американской военной помощи Украине."Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов - верх лицемерия. Тем более, когда чиновники объясняют военное содействие "заботой" о народе Украины. На деле же Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца", - говорится в заявлении дипмиссии.США объявили во вторник о выделении Украине очередной партии оружия и боеприпасов из наличия Пентагона на сумму 250 миллионов долларов.В посольстве также обратили внимание на высказывание сенатора и бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни о том, что американцы "надеются уничтожить российскую армию, обходясь весьма небольшими финансовыми затратами и не жертвуя при этом ни одним американским солдатом"."Он выдал и себя, и местных ястребов "с потрохами". Ничтоже сумняшеся, прямо сказал, что "Соединенные Штаты надеются". Его слова расставляют все точки над i. Жизни граждан других стран большого значения не имеют", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20230829/pomosch-1893033730.html

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россия, сша, украина, пентагон, митт ромни, в мире