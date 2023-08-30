Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине
Посольство России в США назвало очередной пакет помощи Киеву верхом лицемерия
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Посольство России в США назвало "верхом лицемерия" очередную партию американской военной помощи Украине.
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"Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов - верх лицемерия. Тем более, когда чиновники объясняют военное содействие "заботой" о народе Украины. На деле же Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца", - говорится в заявлении дипмиссии.
США объявили во вторник о выделении Украине очередной партии оружия и боеприпасов из наличия Пентагона на сумму 250 миллионов долларов.
В посольстве также обратили внимание на высказывание сенатора и бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни о том, что американцы "надеются уничтожить российскую армию, обходясь весьма небольшими финансовыми затратами и не жертвуя при этом ни одним американским солдатом".
"Он выдал и себя, и местных ястребов "с потрохами". Ничтоже сумняшеся, прямо сказал, что "Соединенные Штаты надеются". Его слова расставляют все точки над i. Жизни граждан других стран большого значения не имеют", - заявили в посольстве.