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Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2023
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02:56 30.08.2023 (обновлено: 05:39 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/posolstvo-1893043979.html
Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине
Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2023
Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине
Посольство России в США назвало "верхом лицемерия" очередную партию американской военной помощи Украине. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:56
2023-08-30T05:39
россия
сша
украина
пентагон
митт ромни
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Посольство России в США назвало "верхом лицемерия" очередную партию американской военной помощи Украине.&quot;Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов - верх лицемерия. Тем более, когда чиновники объясняют военное содействие &quot;заботой&quot; о народе Украины. На деле же Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца&quot;, - говорится в заявлении дипмиссии.США объявили во вторник о выделении Украине очередной партии оружия и боеприпасов из наличия Пентагона на сумму 250 миллионов долларов.В посольстве также обратили внимание на высказывание сенатора и бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни о том, что американцы "надеются уничтожить российскую армию, обходясь весьма небольшими финансовыми затратами и не жертвуя при этом ни одним американским солдатом"."Он выдал и себя, и местных ястребов "с потрохами". Ничтоже сумняшеся, прямо сказал, что "Соединенные Штаты надеются". Его слова расставляют все точки над i. Жизни граждан других стран большого значения не имеют", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20230829/pomosch-1893033730.html
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россия, сша, украина, пентагон, митт ромни, в мире
Россия, США, Украина, Пентагон, Митт Ромни, В мире
Посольство России в США резко отреагировало на новый пакет помощи Украине

Посольство России в США назвало очередной пакет помощи Киеву верхом лицемерия

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Посольство России в США назвало "верхом лицемерия" очередную партию американской военной помощи Украине.
«

"Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов - верх лицемерия. Тем более, когда чиновники объясняют военное содействие "заботой" о народе Украины. На деле же Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца", - говорится в заявлении дипмиссии.

США объявили во вторник о выделении Украине очередной партии оружия и боеприпасов из наличия Пентагона на сумму 250 миллионов долларов.
В посольстве также обратили внимание на высказывание сенатора и бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни о том, что американцы "надеются уничтожить российскую армию, обходясь весьма небольшими финансовыми затратами и не жертвуя при этом ни одним американским солдатом".
"Он выдал и себя, и местных ястребов "с потрохами". Ничтоже сумняшеся, прямо сказал, что "Соединенные Штаты надеются". Его слова расставляют все точки над i. Жизни граждан других стран большого значения не имеют", - заявили в посольстве.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Пентагон оценил объем военной помощи США Украине при Байдене
29 августа, 23:13
 
РоссияСШАУкраинаПентагонМитт РомниВ мире
 
 
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