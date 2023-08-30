https://ria.ru/20230830/popytki-1893240726.html

В Госдуме заявили, что попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены

В Госдуме заявили, что попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены - РИА Новости, 30.08.2023

В Госдуме заявили, что попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены

Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму обречены, их будут и впредь жестко пресекать, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:41

2023-08-30T18:41

2023-08-30T18:41

россия

михаил шеремет

госдума рф

вооруженные силы украины

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму обречены, их будут и впредь жестко пресекать, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота минувшей ночью уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек. "Цель украинских диверсантов является побережье Крыма, и главная задача врага не воевать, а просто посеять панику и сбежать. Но они получили по заслугам. Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму и впредь будут пресечены, а противник уничтожен", - сказал Шеремет. По его словам, целью подобных морских вылазок противника является "пиар режима Зеленского". "Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опасностью. Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230830/krym-1893077132.html

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россия

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россия, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины, черное море