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В Госдуме заявили, что попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены - РИА Новости, 30.08.2023
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18:41 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/popytki-1893240726.html
В Госдуме заявили, что попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены
В Госдуме заявили, что попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены - РИА Новости, 30.08.2023
В Госдуме заявили, что попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены
Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму обречены, их будут и впредь жестко пресекать, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:41
2023-08-30T18:41
россия
михаил шеремет
госдума рф
вооруженные силы украины
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму обречены, их будут и впредь жестко пресекать, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота минувшей ночью уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек. "Цель украинских диверсантов является побережье Крыма, и главная задача врага не воевать, а просто посеять панику и сбежать. Но они получили по заслугам. Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму и впредь будут пресечены, а противник уничтожен", - сказал Шеремет. По его словам, целью подобных морских вылазок противника является "пиар режима Зеленского". "Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опасностью. Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230830/krym-1893077132.html
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россия, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины, черное море
Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Черное море
В Госдуме заявили, что попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены

Шеремет: попытки ВСУ высадиться в Крыму обречены, их будут жестко пресекать

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму обречены, их будут и впредь жестко пресекать, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота минувшей ночью уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
"Даже НАТО не поможет". Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме
Вчера, 10:10
«
"Цель украинских диверсантов является побережье Крыма, и главная задача врага не воевать, а просто посеять панику и сбежать. Но они получили по заслугам. Попытки украинских войск высадиться на катерах в Крыму и впредь будут пресечены, а противник уничтожен", - сказал Шеремет.
По его словам, целью подобных морских вылазок противника является "пиар режима Зеленского".
«
"Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опасностью. Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание", - подчеркнул депутат.
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РоссияМихаил ШереметГосдума РФВооруженные силы УкраиныЧерное море
 
 
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