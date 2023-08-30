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Боррель высказался о военной помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/pomosch-1893224659.html
Боррель высказался о военной помощи Украине
Боррель высказался о военной помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2023
Боррель высказался о военной помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает до конца года согласовать со странами Евросоюза ежегодное выделение до пяти миллиардов евро на военную помощь... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:39
2023-08-30T17:39
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает до конца года согласовать со странами Евросоюза ежегодное выделение до пяти миллиардов евро на военную помощь Украине. "Украина нуждается в долгосрочной, предсказуемой и устойчивой военной поддержке. Наша поддержка важна для украинского контрнаступления... Я предложил специальный фонд для военной поддержки на период с 2024 по 2027 годы в размере 5 миллиардов евро в год в качестве предельного уровня… Министры обороны обсудили этот вопрос, он еще будет обсуждаться завтра главами МИД. Я надеюсь, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, надеюсь до конца этого года", - сказал он по итогам неформального заседания в Испании глав минобороны стран Евросоюза. При этом Боррель подчеркнул, что сумма в пять миллиардов евро станет "потолком". "Это должно стать потолком, но не обязательной целью по расходам. Если мы сможем тратить меньше, - тем лучше", - указал глава дипломатии ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html
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украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Боррель высказался о военной помощи Украине

Боррель намерен согласовать с ЕС выделение 5 миллиардов евро в год Украине

© AP Photo / Virginia MayoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает до конца года согласовать со странами Евросоюза ежегодное выделение до пяти миллиардов евро на военную помощь Украине.
"Украина нуждается в долгосрочной, предсказуемой и устойчивой военной поддержке. Наша поддержка важна для украинского контрнаступления... Я предложил специальный фонд для военной поддержки на период с 2024 по 2027 годы в размере 5 миллиардов евро в год в качестве предельного уровня… Министры обороны обсудили этот вопрос, он еще будет обсуждаться завтра главами МИД. Я надеюсь, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, надеюсь до конца этого года", - сказал он по итогам неформального заседания в Испании глав минобороны стран Евросоюза.
При этом Боррель подчеркнул, что сумма в пять миллиардов евро станет "потолком". "Это должно стать потолком, но не обязательной целью по расходам. Если мы сможем тратить меньше, - тем лучше", - указал глава дипломатии ЕС.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Боррель предложил увеличить цель ЕС по подготовке военных Украины
Вчера, 17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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