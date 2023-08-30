https://ria.ru/20230830/polsha-1893279280.html

СМИ: на месте Польши появится новое государство

СМИ: на месте Польши появится новое государство - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: на месте Польши появится новое государство

На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-30T22:02

2023-08-30T22:02

2023-08-31T09:18

политика

польша

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевских властей. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас."Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав", — спрогнозировал автор.По его словам, на Западе не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, используя в ее отношении термин "иллиберализм", которым обозначается гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.Как считает Ренкас, "украинизация" Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил президент России Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Сразу после вооруженного переворота 2014 года Украина усилила гонения на собственных граждан по этническому, языковому и религиозному признаку. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230830/yarost-1893257016.html

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893242223.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, польша, россия, владимир путин, украина