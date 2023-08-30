СМИ: на месте Польши появится новое государство
Myśl Polska: на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия
Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевских властей. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.
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"Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав", — спрогнозировал автор.
По его словам, на Западе не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, используя в ее отношении термин "иллиберализм", которым обозначается гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.
Как считает Ренкас, "украинизация" Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.
В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил президент России Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Сразу после вооруженного переворота 2014 года Украина усилила гонения на собственных граждан по этническому, языковому и религиозному признаку.
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