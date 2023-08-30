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СМИ: на месте Польши появится новое государство - РИА Новости, 31.08.2023
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22:02 30.08.2023 (обновлено: 09:18 31.08.2023)
https://ria.ru/20230830/polsha-1893279280.html
СМИ: на месте Польши появится новое государство
СМИ: на месте Польши появится новое государство - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: на месте Польши появится новое государство
На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T22:02
2023-08-31T09:18
политика
польша
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевских властей. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас."Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав", — спрогнозировал автор.По его словам, на Западе не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, используя в ее отношении термин "иллиберализм", которым обозначается гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.Как считает Ренкас, "украинизация" Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил президент России Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Сразу после вооруженного переворота 2014 года Украина усилила гонения на собственных граждан по этническому, языковому и религиозному признаку. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230830/yarost-1893257016.html
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политика, польша, россия, владимир путин, украина
Политика, Польша, Россия, Владимир Путин, Украина
СМИ: на месте Польши появится новое государство

Myśl Polska: на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия

© Fotolia / dziewulФлаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве
Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Fotolia / dziewul
Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На месте польского государства возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевских властей. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.
«
"Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав", — спрогнозировал автор.
По его словам, на Западе не считают Польшу по-настоящему демократической республикой, используя в ее отношении термин "иллиберализм", которым обозначается гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.
Как считает Ренкас, "украинизация" Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.
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