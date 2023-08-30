https://ria.ru/20230830/poezda-1893046295.html

В затопленном из-за циклона Приморье задерживаются поезда

В затопленном из-за циклона Приморье задерживаются поезда - РИА Новости, 30.08.2023

В затопленном из-за циклона Приморье задерживаются поезда

Задержки пассажирских поездов и поездов пригородного сообщения отмечаются в Приморье из-за мощного наводнения, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:49

2023-08-30T03:49

2023-08-30T03:49

хасанский район

владивосток

дальневосточная железная дорога

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Задержки пассажирских поездов и поездов пригородного сообщения отмечаются в Приморье из-за мощного наводнения, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной железной дороги. Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский район и Владивосток. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. "Движение не останавливается. Отмечаются обводнения и есть незначительные задержки в движении электричек и пассажирских поездов", - сказал собеседник. Он отметил, что задержки составляют от нескольких минут до получаса. Специалисты прикладывают усилия для стабилизации графика движения. В ДВЖД также отметили, что пассажиры относятся к задержкам с пониманием, учитывая паводковую ситуацию в крае. Как сообщает минтранс Приморья, задержки в движение поездов отмечаются из-за сложной ситуации на направлении Кипарисово-Надеждинская. По данным министерства, авиарейсы - за исключением внутрирегиональных - выполняются по расписанию.

https://ria.ru/20230829/deti-1892811661.html

https://ria.ru/20230828/evakuatsiya-1892795857.html

хасанский район

владивосток

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хасанский район, владивосток, дальневосточная железная дорога, происшествия