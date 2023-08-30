На Украине проверят подлинность тысяч "белых билетов", заявили в Раде
Вениславский: На Украине проверят подлинность тысяч выданных "белых билетов"
Народный депутат Украины Федор Вениславский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Представители правоохранительных органов на Украине проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями с февраля прошлого года, заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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"Правоохранителям, вероятно, придется проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года… Я думаю, что речь может идти о десятках тысяч людей, признанных непригодными к военной службе. Конечно, мы не можем говорить, что все были необоснованно признаны непригодными, но значительная часть - это граждане, которые пытались из-за коррупционных схем избежать призыва", - приводит слова Вениславского издание "Страна" в телеграм-канале.
По его словам, украинцы, пытающиеся избежать мобилизации с помощью покупки фальшивых документов, в частности, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к службе в армии, участвуют в преступлении. Депутат подчеркнул, что покупка липовых документов уклонистами, нарушения деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и военных медкомиссий несут "угрозы национальной безопасности" страны.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.