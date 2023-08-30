https://ria.ru/20230830/podgotovka-1893282909.html

Залужный: часть пилотов ВСУ, обучающихся в Дании, успешно прошли подготовку

Залужный: часть пилотов ВСУ, обучающихся в Дании, успешно прошли подготовку - РИА Новости, 30.08.2023

Залужный: часть пилотов ВСУ, обучающихся в Дании, успешно прошли подготовку

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Дании Флеммингом Лентфером, по словам... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:46

2023-08-30T22:46

2023-08-30T22:47

в мире

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валерий залужный

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Дании Флеммингом Лентфером, по словам последнего, часть украинских пилотов прошли курс обучения и могут приступать к летной подготовке. "Провел конструктивный телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером. В фокусе - обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших лётчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к лётной подготовке", - написал Залужный в своем телеграм-канале. По его словам, украинская сторона договорилась с датскими партнерами приступить к работе над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 на Украине. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. США в октябре начнут обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, сообщил ранее Пентагон. Начать поставки истребителей планируется к концу года. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230830/oborona-1893279029.html

https://ria.ru/20230830/f-16-1893271579.html

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в мире, дания, валерий залужный, министерство обороны сша, f-16, сергей лавров, сша, украина