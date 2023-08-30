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Главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева
Главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева - РИА Новости, 30.08.2023
Главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы минобороны и МИД стран ЕС 30-31 августа будут обсуждать в Испании продолжение финансовой поддержки Украины,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:12
2023-08-30T11:12
2023-08-30T11:12
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украина
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы минобороны и МИД стран ЕС 30-31 августа будут обсуждать в Испании продолжение финансовой поддержки Украины, которая "должна продолжаться, что бы ни произошло". "Мы будем обсуждать как обеспечить стабильность и устойчивость финансовой поддержки Украины. Она должна продолжаться сейчас и после войны, что бы ни произошло. Она необходима для восстановления и гарантий безопасности Украине, это глубокая дискуссия", - сообщил он перед началом министерских встреч в испанском Толедо. Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро. Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года, европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, испания, валдис домбровскис
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Испания, Валдис Домбровскис
Главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева
Боррель: главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева