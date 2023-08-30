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Тимати и Пинский приобрели часть ресторанов у франчайзи сети Domino's Pizza - РИА Новости, 30.08.2023
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Шоубиз
 
16:05 30.08.2023 (обновлено: 16:27 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pitstserii-1893196802.html
Тимати и Пинский приобрели часть ресторанов у франчайзи сети Domino's Pizza
Тимати и Пинский приобрели часть ресторанов у франчайзи сети Domino's Pizza - РИА Новости, 30.08.2023
Тимати и Пинский приобрели часть ресторанов у франчайзи сети Domino's Pizza
Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский не покупали бизнес у иностранных владельцев Domino's Pizza в России, часть ресторанов приобрели у их... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:05
2023-08-30T16:27
экономика
россия
тимати (тимур юнусов)
шоубиз
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский не покупали бизнес у иностранных владельцев Domino's Pizza в России, часть ресторанов приобрели у их франчайзи, другие владельцы франшизы согласились сотрудничать с новым брендом, заявил журналистам ресторатор Антон Пинский. Всего новый бренд сохранил 120 точек, 68 из которых были выкуплены у франчайзи, уточняется в пресс-релизе Doмиno Pizza. Тимати и Пинский представили сегодня свою сеть пиццерий которую они будут развивать вместо ушедшей с российского рынка Domino's Pizza, и назвали Doмиno Pizza. "Мы у Domino's ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи, которые от новости о том, что они собираются покинуть рынок, пребывали в некотором шоке, потому что они от них полностью зависели. Соответственно, они после поста Тимура в социальных сетях пришли к нам с предложением: "Что нам делать? Они нас здесь бросают, у нас самих определенного опыта нет, чтобы это делать - не могли бы вы нас взять под свое крыло с учетом вашего опыта?" - рассказал Пинский на открытии первого ресторана под новым брендом Doмиno Pizza. "Понятно, что, с одной стороны, мы преследуем цель построить бизнес и заработать, но с другой стороны, попутно выполняем много других целей, в том числе помогли этим франчайзи. У некоторых мы порядка 60 точек купили, другие согласились под вновь созданным брендом с нами работать. Сейчас будет какой-то переходный период, в течение месяца, за который мы сохраним и оставим то лучшее, что было, но большую часть переделаем - с нашими рецептами, под нашим контролем качества и так далее", - добавил Пинский. "Сеть пиццерий Domino"s Pizza прекращает работу в стране под текущим брендом и перезапускается под брендом Doмиno Pizza, сохранив франчайзинговых партнеров, 120 ресторанов и более 2,000 сотрудников по всей России. Управлять брендом будут Антон Пинский и Тимати. Партнеры уже выкупили 68 франчайзинговых ресторанов и объединяют вокруг себя других франчайзи", - говорится в пресс-релизе Doмиno Pizza. Ранее Тимати и Пинский уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ).
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экономика, россия, тимати (тимур юнусов)
Экономика, Россия, Тимати (Тимур Юнусов), Шоубиз
Тимати и Пинский приобрели часть ресторанов у франчайзи сети Domino's Pizza

Тимати и Пинский не покупали бизнес Domino's Pizza у иностранных владельцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель на презентации нового заведения сетевого ресторанного проекта "Домино пицца" на Ходынском бульваре в Москве
Посетитель на презентации нового заведения сетевого ресторанного проекта Домино пицца на Ходынском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посетитель на презентации нового заведения сетевого ресторанного проекта "Домино пицца" на Ходынском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский не покупали бизнес у иностранных владельцев Domino's Pizza в России, часть ресторанов приобрели у их франчайзи, другие владельцы франшизы согласились сотрудничать с новым брендом, заявил журналистам ресторатор Антон Пинский. Всего новый бренд сохранил 120 точек, 68 из которых были выкуплены у франчайзи, уточняется в пресс-релизе Doмиno Pizza.
Тимати и Пинский представили сегодня свою сеть пиццерий которую они будут развивать вместо ушедшей с российского рынка Domino's Pizza, и назвали Doмиno Pizza.
«
"Мы у Domino's ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи, которые от новости о том, что они собираются покинуть рынок, пребывали в некотором шоке, потому что они от них полностью зависели. Соответственно, они после поста Тимура в социальных сетях пришли к нам с предложением: "Что нам делать? Они нас здесь бросают, у нас самих определенного опыта нет, чтобы это делать - не могли бы вы нас взять под свое крыло с учетом вашего опыта?" - рассказал Пинский на открытии первого ресторана под новым брендом Doмиno Pizza.
«
"Понятно, что, с одной стороны, мы преследуем цель построить бизнес и заработать, но с другой стороны, попутно выполняем много других целей, в том числе помогли этим франчайзи. У некоторых мы порядка 60 точек купили, другие согласились под вновь созданным брендом с нами работать. Сейчас будет какой-то переходный период, в течение месяца, за который мы сохраним и оставим то лучшее, что было, но большую часть переделаем - с нашими рецептами, под нашим контролем качества и так далее", - добавил Пинский.
«
"Сеть пиццерий Domino"s Pizza прекращает работу в стране под текущим брендом и перезапускается под брендом Doмиno Pizza, сохранив франчайзинговых партнеров, 120 ресторанов и более 2,000 сотрудников по всей России. Управлять брендом будут Антон Пинский и Тимати. Партнеры уже выкупили 68 франчайзинговых ресторанов и объединяют вокруг себя других франчайзи", - говорится в пресс-релизе Doмиno Pizza.
Ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимур Юнусов на презентации нового заведения сетевого ресторанного проекта Домино пицца - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Сеть пиццерий Тимати и Пинского получила название Doмиno Pizza
Вчера, 14:51
Ранее Тимати и Пинский уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ).
 
ШоубизЭкономикаРоссияТимати (Тимур Юнусов)
 
 
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