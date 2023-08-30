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В Петербурге заложен первый камень центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк" - РИА Новости, 30.08.2023
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14:37 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/peterburg-1893166188.html
В Петербурге заложен первый камень центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк"
В Петербурге заложен первый камень центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк" - РИА Новости, 30.08.2023
В Петербурге заложен первый камень центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк"
В Санкт-Петербурге заложен первый камень научно-образовательного инновационного центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:37
2023-08-30T14:37
санкт-петербург
александр беглов
валерий фальков
санкт-петербургский университет информационных технологий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг – РИА Новости. В Санкт-Петербурге заложен первый камень научно-образовательного инновационного центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк", сообщает пресс-служба администрации города. Церемония закладки первого камня будущего центра прошла в Пушкинском районе при участии губернатора Александра Беглова, министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, ректора Национального исследовательского университета ИТМО (информационных технологий, механики и оптики) и других почетных гостей. Робот-манипулятор загрузил в фундамент обработанное нейросетью послание от студентов, ученых и преподавателей, говорится в сообщении. "“ИТМО Хайпарк” станет самым большим, самым современным кампусом и научным центром. Здесь будет учиться шесть тысяч студентов и работать около 12 тысяч специалистов. Это мощный научный потенциал. Сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять новации в производство", - приводит пресс-служба слова губернатора. Беглов напомнил в своей речи задачу, которую поставил президент страны – добиться технологического суверенитета РФ. "Мы выполняем поручение президента по преодолению отставания в технологическом суверенитете. Это важно. Мы создаем новые научные центры, занимаемся высшей школой. До 2030 года будет построено 25 современных университетских кампусов. Это огромный научный потенциал, будущее нашей страны. Для города это означает привлечение молодежи, студентов, специалистов, профессорского состава", - подчеркнул Беглов. Фальков, в свою очередь, поблагодарил губернатора и правительство Северной столицы за поддержку проекта. "Петербург – мощнейший центр не только культуры, бизнеса, туризма, но и науки и образования", - цитирует Смольный федерального министра.
https://ria.ru/20230830/sankt-peterburg-1893148364.html
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санкт-петербург, александр беглов, валерий фальков, санкт-петербургский университет информационных технологий
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Валерий Фальков, Санкт-Петербургский университет информационных технологий

В Петербурге заложен первый камень центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк"

© Фото : администрация Санкт‑ПетербургаЦеремония закладки научно-образовательного инновационного центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк" в Пушкинском районе при участии губернатора Александра Беглова
Церемония закладки научно-образовательного инновационного центра мирового уровня ИТМО Хайпарк в Пушкинском районе при участии губернатора Александра Беглова - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : администрация Санкт‑Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг – РИА Новости. В Санкт-Петербурге заложен первый камень научно-образовательного инновационного центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк", сообщает пресс-служба администрации города.
Церемония закладки первого камня будущего центра прошла в Пушкинском районе при участии губернатора Александра Беглова, министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, ректора Национального исследовательского университета ИТМО (информационных технологий, механики и оптики) и других почетных гостей. Робот-манипулятор загрузил в фундамент обработанное нейросетью послание от студентов, ученых и преподавателей, говорится в сообщении.
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"“ИТМО Хайпарк” станет самым большим, самым современным кампусом и научным центром. Здесь будет учиться шесть тысяч студентов и работать около 12 тысяч специалистов. Это мощный научный потенциал. Сплав образования, науки, современных производств, которые сразу будут внедрять новации в производство", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Беглов напомнил в своей речи задачу, которую поставил президент страны – добиться технологического суверенитета РФ.
«
"Мы выполняем поручение президента по преодолению отставания в технологическом суверенитете. Это важно. Мы создаем новые научные центры, занимаемся высшей школой. До 2030 года будет построено 25 современных университетских кампусов. Это огромный научный потенциал, будущее нашей страны. Для города это означает привлечение молодежи, студентов, специалистов, профессорского состава", - подчеркнул Беглов.
Фальков, в свою очередь, поблагодарил губернатора и правительство Северной столицы за поддержку проекта.
"Петербург – мощнейший центр не только культуры, бизнеса, туризма, но и науки и образования", - цитирует Смольный федерального министра.
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловВалерий ФальковСанкт-Петербургский университет информационных технологий
 
 
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