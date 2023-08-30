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Белый дом отреагировал на переворот в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
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18:25 30.08.2023 (обновлено: 18:34 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/perevorot-1893237300.html
Белый дом отреагировал на переворот в Габоне
Белый дом отреагировал на переворот в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
Белый дом отреагировал на переворот в Габоне
США обеспокоены попыткой военного захвата власти в Габоне, будут поддерживать народы Западной Африки в стремлении к демократии, заявил координатор... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:25
2023-08-30T18:34
габон
сша
попытка переворота в габоне
джон кирби
али бонго ондимба
брис олигуи нгема
западная африка
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США обеспокоены попыткой военного захвата власти в Габоне, будут поддерживать народы Западной Африки в стремлении к демократии, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Он признал, что поскольку события развернулись минувшей ночью, у американской администрации "не так много выводов" о ситуации."Я думаю, вы не будете удивлены узнать, что мы очень и очень пристально ее отслеживаем. Эта последняя по времени попытка военного захвата власти в регионе, который сотрясают попытки переворотов", - сказал Кирби на брифинге для СМИ."Нас это чрезвычайно беспокоит... Мы продолжаем поддерживать народ в регионе... в их требованиях демократического правления", - добавил он.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
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габон, сша, попытка переворота в габоне, джон кирби, али бонго ондимба, брис олигуи нгема, западная африка
Габон, США, Попытка переворота в Габоне, Джон Кирби, Али Бонго Ондимба, Брис Олигуи Нгема, Западная Африка
Белый дом отреагировал на переворот в Габоне

Белый дом выразил обеспокоенность попыткой военного захвата власти в Габоне

© AFP 2023Жители Габона с национальными флагами в Либревиле
Жители Габона с национальными флагами в Либревиле - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023
Жители Габона с национальными флагами в Либревиле
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США обеспокоены попыткой военного захвата власти в Габоне, будут поддерживать народы Западной Африки в стремлении к демократии, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он признал, что поскольку события развернулись минувшей ночью, у американской администрации "не так много выводов" о ситуации.
"Я думаю, вы не будете удивлены узнать, что мы очень и очень пристально ее отслеживаем. Эта последняя по времени попытка военного захвата власти в регионе, который сотрясают попытки переворотов", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.
"Нас это чрезвычайно беспокоит... Мы продолжаем поддерживать народ в регионе... в их требованиях демократического правления", - добавил он.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Эксперт считает интервенцию в Габон маловероятной
Вчера, 15:46
 
ГабонСШАПопытка переворота в ГабонеДжон КирбиАли Бонго ОндимбаБрис Олигуи НгемаЗападная Африка
 
 
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