https://ria.ru/20230830/perevorot-1893237300.html

Белый дом отреагировал на переворот в Габоне

Белый дом отреагировал на переворот в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023

Белый дом отреагировал на переворот в Габоне

США обеспокоены попыткой военного захвата власти в Габоне, будут поддерживать народы Западной Африки в стремлении к демократии, заявил координатор... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:25

2023-08-30T18:25

2023-08-30T18:34

габон

сша

попытка переворота в габоне

джон кирби

али бонго ондимба

брис олигуи нгема

западная африка

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. США обеспокоены попыткой военного захвата власти в Габоне, будут поддерживать народы Западной Африки в стремлении к демократии, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Он признал, что поскольку события развернулись минувшей ночью, у американской администрации "не так много выводов" о ситуации."Я думаю, вы не будете удивлены узнать, что мы очень и очень пристально ее отслеживаем. Эта последняя по времени попытка военного захвата власти в регионе, который сотрясают попытки переворотов", - сказал Кирби на брифинге для СМИ."Нас это чрезвычайно беспокоит... Мы продолжаем поддерживать народ в регионе... в их требованиях демократического правления", - добавил он.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Позднее в видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) местным журналистом, Али Бонго заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Он добавил, что не знает, где находятся его жена и сын.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893191183.html

габон

сша

западная африка

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габон, сша, попытка переворота в габоне, джон кирби, али бонго ондимба, брис олигуи нгема, западная африка