https://ria.ru/20230830/peregovory-1893278203.html

Боррель не считает переговоры по Украине возможными в нынешних условиях

Боррель не считает переговоры по Украине возможными в нынешних условиях - РИА Новости, 30.08.2023

Боррель не считает переговоры по Украине возможными в нынешних условиях

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает, что переговоры по Украине возможны в нынешних условиях. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T21:57

2023-08-30T21:57

2023-08-30T21:57

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украина

жозеп боррель

нато

сергей лавров

россия

киев

евросоюз

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает, что переговоры по Украине возможны в нынешних условиях. "Вы думаете, что это (переговоры - ред.) возможно сейчас, когда ракеты падают на Киев и люди умирают на улицах украинских городов? Нет, я не думаю так", - заявил Боррель в эфире телеканала CNN. Говоря о помощи Украине, глава евродипломатии заявил, что "всегда можно сделать больше и быстрее", но призвал не сбрасывать со счетов те усилия, которые предпринял ЕС в этой области. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230830/peregovory-1893111444.html

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892988669.html

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в мире, украина, жозеп боррель, нато, сергей лавров, россия, киев, евросоюз, владимир путин