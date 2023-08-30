https://ria.ru/20230830/peregovory-1893111444.html
В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи
В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи - РИА Новости, 30.08.2023
В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи
О мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине сейчас не может быть и речи, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:38
2023-08-30T11:38
2023-08-30T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
михаил подоляк
украина
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РИМ, 30 авг – РИА Новости. О мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине сейчас не может быть и речи, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, необходимо, что Россия терпела значительные тактические поражения на линии фронта, что якобы должно изменить отношение россиян к ситуации. Подоляк также повторил утверждения о том, что украинская сторона не собирается вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20230828/peregovory-1892702917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, михаил подоляк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Михаил Подоляк, Украина
В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи
Подоляк: в данный момент ни о каких переговорах с Россией не может быть и речи