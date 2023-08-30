https://ria.ru/20230830/peregovory-1893111444.html

В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи

В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи - РИА Новости, 30.08.2023

В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи

О мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине сейчас не может быть и речи, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:38

2023-08-30T11:38

2023-08-30T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

михаил подоляк

украина

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РИМ, 30 авг – РИА Новости. О мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине сейчас не может быть и речи, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, необходимо, что Россия терпела значительные тактические поражения на линии фронта, что якобы должно изменить отношение россиян к ситуации. Подоляк также повторил утверждения о том, что украинская сторона не собирается вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20230828/peregovory-1892702917.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, михаил подоляк, украина