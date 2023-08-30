https://ria.ru/20230830/patsient-1893148076.html

В Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психбольницы пациента

В Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психбольницы пациента - РИА Новости, 30.08.2023

В Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психбольницы пациента

Полицейские в Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психиатрической больницы пациента, сообщило МВД по региону. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:36

2023-08-30T13:36

2023-08-30T13:36

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Полицейские в Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психиатрической больницы пациента, сообщило МВД по региону. По данным СМИ, пациент Ахья Лепшоков сбежал из лечебницы в эти выходные. Мужчина протиснулся через оконную решётку на первом этаже здания, после чего перелез через забор и скрылся в посёлке Кубрань. Как заявили агентству в СУСК РФ по региону, ранее мужчина был осужден за многочисленные кражи. "МО МВД России "Карачаевский" разыскивается сбежавший из психиатрической больницы в п. Кубрань Лепшоков Ахья Харшимович, 1979 г.р., житель п. Новый Карачай, находившийся на принудительном лечении по решению Карачаевского городского суда", - сообщает региональное МВД.

https://ria.ru/20230829/arest-1892982889.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)