https://ria.ru/20230830/patsient-1893148076.html
В Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психбольницы пациента
В Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психбольницы пациента - РИА Новости, 30.08.2023
В Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психбольницы пациента
Полицейские в Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психиатрической больницы пациента, сообщило МВД по региону. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:36
2023-08-30T13:36
2023-08-30T13:36
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Полицейские в Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психиатрической больницы пациента, сообщило МВД по региону. По данным СМИ, пациент Ахья Лепшоков сбежал из лечебницы в эти выходные. Мужчина протиснулся через оконную решётку на первом этаже здания, после чего перелез через забор и скрылся в посёлке Кубрань. Как заявили агентству в СУСК РФ по региону, ранее мужчина был осужден за многочисленные кражи. "МО МВД России "Карачаевский" разыскивается сбежавший из психиатрической больницы в п. Кубрань Лепшоков Ахья Харшимович, 1979 г.р., житель п. Новый Карачай, находившийся на принудительном лечении по решению Карачаевского городского суда", - сообщает региональное МВД.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психбольницы пациента
Полиция Карачаево-Черкесии разыскивает сбежавшего из психбольницы пациента
ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости.
Полицейские в Карачаево-Черкесии разыскивают сбежавшего из психиатрической больницы пациента, сообщило
МВД по региону.
По данным СМИ, пациент Ахья Лепшоков сбежал из лечебницы в эти выходные. Мужчина протиснулся через оконную решётку на первом этаже здания, после чего перелез через забор и скрылся в посёлке Кубрань.
Как заявили агентству в СУСК РФ
по региону, ранее мужчина был осужден за многочисленные кражи.
"МО МВД России "Карачаевский" разыскивается сбежавший из психиатрической больницы в п. Кубрань Лепшоков Ахья Харшимович, 1979 г.р., житель п. Новый Карачай, находившийся на принудительном лечении по решению Карачаевского городского суда", - сообщает региональное МВД.
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