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В Москве началось прощание с артистом Глебом Панфиловым - РИА Новости, 30.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:44 30.08.2023 (обновлено: 12:54 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/panfilov-1893133509.html
В Москве началось прощание с артистом Глебом Панфиловым
В Москве началось прощание с артистом Глебом Панфиловым - РИА Новости, 30.08.2023
В Москве началось прощание с артистом Глебом Панфиловым
Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым началось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве, передает РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:44
2023-08-30T12:54
россия
москва
ссср
инна чурикова
глеб панфилов
мосфильм
ленком
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым началось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище. В центре храма установлен гроб с телом Панфилова, к нему несут цветы и венки друзья, коллеги и родственники. Проститься с режиссёром пришли десятки людей. "Он был не просто талантливым, а выразителем эпохи, культуры, человеком, который оставался честным", - сказал советский киновед и кинокритик Наум Клейман перед прощанием. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров назвал Панфилова ярким представителем эпохи, по-настоящему талантливым, который создавал очень человеческие картины. "В них очень мало идеологии. В искусстве всегда есть какая-то идеология, в его картинах было много идей", - отметил он. На церемонию прощания прислали венки министерство культуры России, артисты Театра имени Евгения Вахтангова, киноконцерн "Мосфильм", друзья, коллеги и родственники режиссёра и многие другие. После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230828/panfilov-1892686349.html
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россия, москва, ссср, инна чурикова, глеб панфилов, мосфильм, ленком, совет федерации рф, умер глеб панфилов, карен шахназаров, культура
Россия, Москва, СССР, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Мосфильм, Ленком, Совет Федерации РФ, Умер Глеб Панфилов, Карен Шахназаров, Культура, Культура
В Москве началось прощание с артистом Глебом Панфиловым

В Москве началось прощание с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники ритуальной службы держат в руках фотографию Глеба Панфилова перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым
Сотрудники ритуальной службы держат в руках фотографию Глеба Панфилова перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники ритуальной службы держат в руках фотографию Глеба Панфилова перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым началось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище.
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Панфилова
28 августа, 14:58
В центре храма установлен гроб с телом Панфилова, к нему несут цветы и венки друзья, коллеги и родственники. Проститься с режиссёром пришли десятки людей.
"Он был не просто талантливым, а выразителем эпохи, культуры, человеком, который оставался честным", - сказал советский киновед и кинокритик Наум Клейман перед прощанием.
Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров назвал Панфилова ярким представителем эпохи, по-настоящему талантливым, который создавал очень человеческие картины.
"В них очень мало идеологии. В искусстве всегда есть какая-то идеология, в его картинах было много идей", - отметил он.
На церемонию прощания прислали венки министерство культуры России, артисты Театра имени Евгения Вахтангова, киноконцерн "Мосфильм", друзья, коллеги и родственники режиссёра и многие другие.
После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры.
Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Шахназаров назвал смерть Панфилова большой утратой
27 августа, 12:05
 
КультураРоссияМоскваСССРИнна ЧуриковаГлеб ПанфиловМосфильмЛенкомСовет Федерации РФУмер Глеб ПанфиловКарен ШахназаровКультура
 
 
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