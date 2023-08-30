В Москве началось прощание с артистом Глебом Панфиловым
В Москве началось прощание с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники ритуальной службы держат в руках фотографию Глеба Панфилова перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым
Сотрудники ритуальной службы держат в руках фотографию Глеба Панфилова перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, режиссёром Глебом Панфиловым началось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Панфилов скончался на 90-м году жизни 26 августа. Режиссёра похоронят рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище.
В центре храма установлен гроб с телом Панфилова, к нему несут цветы и венки друзья, коллеги и родственники. Проститься с режиссёром пришли десятки людей.
"Он был не просто талантливым, а выразителем эпохи, культуры, человеком, который оставался честным", - сказал советский киновед и кинокритик Наум Клейман перед прощанием.
Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров назвал Панфилова ярким представителем эпохи, по-настоящему талантливым, который создавал очень человеческие картины.
"В них очень мало идеологии. В искусстве всегда есть какая-то идеология, в его картинах было много идей", - отметил он.
На церемонию прощания прислали венки министерство культуры России, артисты Театра имени Евгения Вахтангова, киноконцерн "Мосфильм", друзья, коллеги и родственники режиссёра и многие другие.
После ухода из жизни Панфилова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив, что он принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры.
Соболезнования родным и близким Панфилова также выразили министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров, народный артист РСФСФР, режиссер Никита Михалков, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, режиссеры Владимир Досталь и Константин Богомолов и многие другие.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.