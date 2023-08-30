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Ученые: концентрации "вредного" озона над Петербургом уменьшаются - РИА Новости, 30.08.2023
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00:00 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/ozon-1893036261.html
Ученые: концентрации "вредного" озона над Петербургом уменьшаются
Ученые: концентрации "вредного" озона над Петербургом уменьшаются - РИА Новости, 30.08.2023
Ученые: концентрации "вредного" озона над Петербургом уменьшаются
Ученые Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели уникальные измерения концентраций тропосферного озона в атмосфере над... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:00
2023-08-30T00:00
космос - риа наука
санкт-петербург
санкт-петербургский государственный университет
земля
петергоф
российский научный фонд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Ученые Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели уникальные измерения концентраций тропосферного озона в атмосфере над Санкт-Петербургом за последние 13 лет и определили, что концентрации этого вида озона снижаются, сообщает вуз. "Ученые Санкт‑Петербургского университета, проведя уникальные измерения концентраций тропосферного озона в атмосфере над Санкт-Петербургом за последние 13 лет, пришли к выводу, что концентрации этого вида озона снижаются, что приводит к уменьшению парникового эффекта", - говорится в сообщении. В вузе напомнили, что озоновый слой защищает Землю от губительного воздействия УФ‑излучения. Однако озон может быть не только "хорошим", но и "плохим". Ко второму типу относится тропосферный озон (ТО), который содержится в объеме 10% в нижней части атмосферы - тропосфере. Отмечается, что тропосферный озон является токсичным загрязнителем атмосферы, играет ключевую роль в химических и фотохимических процессах в тропосфере, а также является одним из основных парниковых газов, влияющих на радиационный баланс и изменение климата. Отмечается что в Петербурге приземные концентрации озона (ПКО) регулярно измеряются на ряде станций, в том числе и на базе СПбГУ в Петергофе. Эти данные используются для оценки качества воздуха. Непосредственные измерения содержания тропосферного озона в СПбГУ являются уникальными для Петербурга. "Мы провели долговременные измерения содержания ПКО и ТО, а также исследовали их корреляции между собой в Санкт‑Петербурге. По данным наших измерений было получено статистически значимое уменьшение содержания ТО на величину 0,34±0,22% в год, что в свою очередь говорит об уменьшении вклада тропосферного озона в парниковый эффект в регионе", - отметила старший научный сотрудник лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Яна Виролайнен, слова которой приводятся в сообщении. По данным исследований, наибольшие концентрации ТО и ПКО были замечены в апреле каждого года. Это объясняется глобальной циркуляцией воздуха Брюйера - Добсона, согласно которой в северном полушарии существует медленное течение, перераспределяющее воздух из тропиков в более высокие широты. Ближе к концу июля периодически также наблюдается вторичный максимум содержания ТО, связанный с высокими температурами поверхности и ростом инсоляции, способствующими генерации озона у поверхности, последующему его накоплению и перемешиванию со слоями свободной тропосферы. Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда в лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов министерства науки и высшего образования РФ.
https://ria.ru/20230627/nauka-1880055119.html
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космос - риа наука, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, земля, петергоф, российский научный фонд
Космос - РИА Наука, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Земля, Петергоф, Российский научный фонд
Ученые: концентрации "вредного" озона над Петербургом уменьшаются

Ученые СПбГУ: концентрации "вредного" озона над Петербургом уменьшаются

© Depositphotos.com / konstsemЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Depositphotos.com / konstsem
Здание Санкт-Петербургского государственного университета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Ученые Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели уникальные измерения концентраций тропосферного озона в атмосфере над Санкт-Петербургом за последние 13 лет и определили, что концентрации этого вида озона снижаются, сообщает вуз.
«
"Ученые Санкт‑Петербургского университета, проведя уникальные измерения концентраций тропосферного озона в атмосфере над Санкт-Петербургом за последние 13 лет, пришли к выводу, что концентрации этого вида озона снижаются, что приводит к уменьшению парникового эффекта", - говорится в сообщении.
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В вузе напомнили, что озоновый слой защищает Землю от губительного воздействия УФ‑излучения. Однако озон может быть не только "хорошим", но и "плохим". Ко второму типу относится тропосферный озон (ТО), который содержится в объеме 10% в нижней части атмосферы - тропосфере. Отмечается, что тропосферный озон является токсичным загрязнителем атмосферы, играет ключевую роль в химических и фотохимических процессах в тропосфере, а также является одним из основных парниковых газов, влияющих на радиационный баланс и изменение климата.
Отмечается что в Петербурге приземные концентрации озона (ПКО) регулярно измеряются на ряде станций, в том числе и на базе СПбГУ в Петергофе. Эти данные используются для оценки качества воздуха. Непосредственные измерения содержания тропосферного озона в СПбГУ являются уникальными для Петербурга.
«
"Мы провели долговременные измерения содержания ПКО и ТО, а также исследовали их корреляции между собой в Санкт‑Петербурге. По данным наших измерений было получено статистически значимое уменьшение содержания ТО на величину 0,34±0,22% в год, что в свою очередь говорит об уменьшении вклада тропосферного озона в парниковый эффект в регионе", - отметила старший научный сотрудник лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Яна Виролайнен, слова которой приводятся в сообщении.
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По данным исследований, наибольшие концентрации ТО и ПКО были замечены в апреле каждого года. Это объясняется глобальной циркуляцией воздуха Брюйера - Добсона, согласно которой в северном полушарии существует медленное течение, перераспределяющее воздух из тропиков в более высокие широты. Ближе к концу июля периодически также наблюдается вторичный максимум содержания ТО, связанный с высокими температурами поверхности и ростом инсоляции, способствующими генерации озона у поверхности, последующему его накоплению и перемешиванию со слоями свободной тропосферы.
Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда в лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов министерства науки и высшего образования РФ.
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