https://ria.ru/20230830/otlozheniya-1893162389.html

В Восточной Сибири нашли отложения с флорой и фауной юрского периода

В Восточной Сибири нашли отложения с флорой и фауной юрского периода - РИА Новости, 30.08.2023

В Восточной Сибири нашли отложения с флорой и фауной юрского периода

Палеонтологи Томского госуниверситета (ТГУ) и Института земной коры СО РАН в ходе экспедиции обнаружили в Иркутской области отложения с флорой и фауной юрского... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:16

2023-08-30T14:16

2023-08-30T15:46

восточная сибирь

российская академия наук

тулун

иркутская область

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НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Палеонтологи Томского госуниверситета (ТГУ) и Института земной коры СО РАН в ходе экспедиции обнаружили в Иркутской области отложения с флорой и фауной юрского периода, сообщает ТГУ в среду. Иркутский угольный бассейн – континентальная впадина с отложениями юрского периода. По предположениям ученых, здесь могут быть обнаружены останки динозавров. В 2020 году ученые нашли здесь первые остатки двух рыб юрского возраста. Во время экспедиции в 2022 году они нашли остатки 25 экземпляров рыб. "В этом году четырехнедельная экспедиция впервые проходила на севере Иркутского бассейна в районе города Тулун, в деревне Владимировка… В результате работ было найдено множество отпечатков юрских растений и животных, в том числе редкие экземпляры", - говорится в сообщении. В окрестностях деревни Владимировка ученые исследовали разрез длиной около пяти километров вдоль реки Ия – до устья реки Икей, где определили перспективные для поисков остатков флоры и фауны точки. В этом районе выходит присаянская свита (совокупность пластов пород) ранней-средней юры (Юрского периода), сложенная древними речными отложениями. "Здесь мы обнаружили "папоротниковый рай" - множество самых разнообразные видов, в том числе довольно редкие. К концу экспедиции нам удалось найти и юрское позвоночное животное: фрагмент рыбы. Кроме того, попадались надкрылия жуков, раковинки листоногих рачков – филлопод, водных личинки насекомых, вроде веснянок или подёнок", - рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов. Таким образом, палеонтологи открыли еще одно местонахождение с фауной позвоночных, что увеличивает перспективы открытия динозавров и других юрских позвоночных в Иркутском бассейне. Полученные данные также позволят реконструировать совокупность видов живых организмов (биоту) Иркутского бассейна на рубеже ранней-средней юры (около 180-175 миллионов лет назад). Экспедиция в Восточную Сибирь организована в рамках проекта изучению юрских отложений Иркутского бассейна, поддержанного программой стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

https://radiosputnik.ria.ru/20230613/park-1877746470.html

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https://ria.ru/20230616/dinozavr-1878577952.html

восточная сибирь

тулун

иркутская область

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восточная сибирь, российская академия наук, тулун, иркутская область