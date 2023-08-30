https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html

Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ

Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ

Президент Габона после захвата власти военным находится под домашним арестом, передает France-Presse. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:24

2023-08-30T13:24

2023-08-30T13:47

в мире

габон

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Габона после захвата власти военным находится под домашним арестом, передает France-Presse. "Президент Али Бонго содержится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей", — сообщило агентство со ссылкой на заявление военных, которое транслировали в эфире государственного телеканала Габона.Кроме того, одного из сыновей президента задержали за "государственную измену".Сегодня утром стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления".Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.Они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу.В российском посольстве РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, в дипмиссии усилили меры безопасности.

https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html

габон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне