https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html
Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ
Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ
Президент Габона после захвата власти военным находится под домашним арестом, передает France-Presse. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:24
2023-08-30T13:24
2023-08-30T13:47
в мире
габон
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Габона после захвата власти военным находится под домашним арестом, передает France-Presse. "Президент Али Бонго содержится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей", — сообщило агентство со ссылкой на заявление военных, которое транслировали в эфире государственного телеканала Габона.Кроме того, одного из сыновей президента задержали за "государственную измену".Сегодня утром стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления".Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.Они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+.Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу.В российском посольстве РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, в дипмиссии усилили меры безопасности.
https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ
AFP: президент Габона Ондимба находится под домашним арестом
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Президент Габона после захвата власти военным находится под домашним арестом, передает France-Presse
.
"Президент Али Бонго содержится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей", — сообщило агентство со ссылкой на заявление военных, которое транслировали в эфире государственного телеканала Габона.
Кроме того, одного из сыновей президента задержали за "государственную измену".
Сегодня утром стало известно, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба
победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента.
После этого военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Они заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либревиль звучала стрельба, мятежники закрыли границы "до дальнейшего уведомления".
Пока неясно, какую именно политическую силу поддерживают военные.
В январе 2019 года в Габоне состоялась неудачная попытка госпереворота. Группа военных захватила офис государственной радиостанции и в эфире зачитала коммюнике о создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что мятежных военных арестовали.
Они пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон входит в объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+
.
Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу.
В российском посольстве РИА Новости сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало, в дипмиссии усилили меры безопасности.
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД