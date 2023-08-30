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Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2023
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22:12 30.08.2023 (обновлено: 22:15 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/obyasneniya-1893280406.html
Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине
Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2023
Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине
Администрация президента США Джо Байдена должна представить конгрессу четкую "дорожную карту будущего" Украины, прежде чем выделять Киеву какие-либо... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:12
2023-08-30T22:15
в мире
украина
джо байден
нато
вооруженные силы украины
сергей лавров
киев
россия
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна представить конгрессу четкую "дорожную карту будущего" Украины, прежде чем выделять Киеву какие-либо дополнительные средства, заявил в среду член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд. "Администрации Байдена необходимо представить конгрессу четкую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства. Нам необходимо понять желаемые результаты, в том числе то, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, возможным и целесообразным", - написал Элфорд в своей авторской колонке для газеты Hill, освещающей события на Капитолийском холме. По мнению конгрессмена, выделение нового финансирования на нужды Киева является не просто финансовым вопросом, "но вопросом стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американскими налогоплательщиками". "Очевидно, что налогоплательщики США все больше устают и скептически относятся к тому, в каком направлении движется война", - пишет он. Как утверждает республиканец, с ноября 2022 года по настоящий момент ни Украина, ни Россия "не добились существенных территориальных приобретений, тогда как Киев не добился тех успехов, на которые многие надеялись" применительно к контрнаступлению ВСУ. В этой связи, продолжает Элфорд, возникает вопрос о неоднократно озвученном тезисе президента Байдена о намерении поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". "Что на самом деле означает (это заявление)? Американцы заслуживают того, чтобы знать, каковы стратегия и конечная цель помощи Украине в победе в войне, а не пустые и двусмысленные заявления главнокомандующего", - подчеркнул критически настроенный член палаты представителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230830/pomosch-1893224659.html
https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html
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в мире, украина, джо байден, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, киев, россия
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Киев, Россия
Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине

Конгрессмен потребовал у Байдена объяснить, зачем США дают столько денег Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна представить конгрессу четкую "дорожную карту будущего" Украины, прежде чем выделять Киеву какие-либо дополнительные средства, заявил в среду член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд.
«
"Администрации Байдена необходимо представить конгрессу четкую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства. Нам необходимо понять желаемые результаты, в том числе то, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, возможным и целесообразным", - написал Элфорд в своей авторской колонке для газеты Hill, освещающей события на Капитолийском холме.
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По мнению конгрессмена, выделение нового финансирования на нужды Киева является не просто финансовым вопросом, "но вопросом стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американскими налогоплательщиками". "Очевидно, что налогоплательщики США все больше устают и скептически относятся к тому, в каком направлении движется война", - пишет он.
Как утверждает республиканец, с ноября 2022 года по настоящий момент ни Украина, ни Россия "не добились существенных территориальных приобретений, тогда как Киев не добился тех успехов, на которые многие надеялись" применительно к контрнаступлению ВСУ. В этой связи, продолжает Элфорд, возникает вопрос о неоднократно озвученном тезисе президента Байдена о намерении поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".
«
"Что на самом деле означает (это заявление)? Американцы заслуживают того, чтобы знать, каковы стратегия и конечная цель помощи Украине в победе в войне, а не пустые и двусмысленные заявления главнокомандующего", - подчеркнул критически настроенный член палаты представителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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