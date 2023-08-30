Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине
Конгрессмен потребовал у Байдена объяснить, зачем США дают столько денег Киеву
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна представить конгрессу четкую "дорожную карту будущего" Украины, прежде чем выделять Киеву какие-либо дополнительные средства, заявил в среду член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд.
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"Администрации Байдена необходимо представить конгрессу четкую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства. Нам необходимо понять желаемые результаты, в том числе то, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, возможным и целесообразным", - написал Элфорд в своей авторской колонке для газеты Hill, освещающей события на Капитолийском холме.
По мнению конгрессмена, выделение нового финансирования на нужды Киева является не просто финансовым вопросом, "но вопросом стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американскими налогоплательщиками". "Очевидно, что налогоплательщики США все больше устают и скептически относятся к тому, в каком направлении движется война", - пишет он.
Как утверждает республиканец, с ноября 2022 года по настоящий момент ни Украина, ни Россия "не добились существенных территориальных приобретений, тогда как Киев не добился тех успехов, на которые многие надеялись" применительно к контрнаступлению ВСУ. В этой связи, продолжает Элфорд, возникает вопрос о неоднократно озвученном тезисе президента Байдена о намерении поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".
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"Что на самом деле означает (это заявление)? Американцы заслуживают того, чтобы знать, каковы стратегия и конечная цель помощи Украине в победе в войне, а не пустые и двусмысленные заявления главнокомандующего", - подчеркнул критически настроенный член палаты представителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.