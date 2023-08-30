https://ria.ru/20230830/obyasneniya-1893280406.html

Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине

Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине - РИА Новости, 30.08.2023

Конгрессмен потребовал у Байдена объяснений насчет помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена должна представить конгрессу четкую "дорожную карту будущего" Украины, прежде чем выделять Киеву какие-либо... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:12

2023-08-30T22:12

2023-08-30T22:15

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна представить конгрессу четкую "дорожную карту будущего" Украины, прежде чем выделять Киеву какие-либо дополнительные средства, заявил в среду член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд. "Администрации Байдена необходимо представить конгрессу четкую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства. Нам необходимо понять желаемые результаты, в том числе то, является ли восстановление утраченных территорий, таких как Крым, возможным и целесообразным", - написал Элфорд в своей авторской колонке для газеты Hill, освещающей события на Капитолийском холме. По мнению конгрессмена, выделение нового финансирования на нужды Киева является не просто финансовым вопросом, "но вопросом стратегической ясности, ответственности и подотчетности перед американскими налогоплательщиками". "Очевидно, что налогоплательщики США все больше устают и скептически относятся к тому, в каком направлении движется война", - пишет он. Как утверждает республиканец, с ноября 2022 года по настоящий момент ни Украина, ни Россия "не добились существенных территориальных приобретений, тогда как Киев не добился тех успехов, на которые многие надеялись" применительно к контрнаступлению ВСУ. В этой связи, продолжает Элфорд, возникает вопрос о неоднократно озвученном тезисе президента Байдена о намерении поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". "Что на самом деле означает (это заявление)? Американцы заслуживают того, чтобы знать, каковы стратегия и конечная цель помощи Украине в победе в войне, а не пустые и двусмысленные заявления главнокомандующего", - подчеркнул критически настроенный член палаты представителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230830/pomosch-1893224659.html

https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html

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в мире, украина, джо байден, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров, киев, россия