https://ria.ru/20230830/obstrely-1893081146.html
ВСУ более сотни раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ более сотни раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ более сотни раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по четырем приграничным районам Белгородской области, больше половины из них пришлись на... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:30
2023-08-30T10:30
2023-08-30T19:22
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по четырем приграничным районам Белгородской области, больше половины из них пришлись на Шебекинский округ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в области за вторник, 29 августа. Четыре приграничных муниципалитета были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 108, в том числе один боеприпас был сброшен с беспилотника. Кроме этого, в Грайворонском округе окраину села Безымено атаковал украинский дрон-камикадзе. Во вторник количество выпущенных снарядов осталось примерно таким же, как и в понедельник, когда было зафиксировано 106 снарядов. В этот день не менее 65 снарядов было выпущено по населенным пунктам Шебекинского городского округа. "В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Середа – установлено 17 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, по селу Белянка – 15 минометных снарядов, по поселку Красное и хутору Панков – 6 и 4 минометных снаряда соответственно. Везде обошлось без пострадавших и разрушений", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре, по хутору Варишкин – два. В Волоконовском районе два раза из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка. Согласно данным губернатора, в поселке Горьковский в Грайворонском округе один боеприпас был сброшен с беспилотника. Кроме того, по окраине села Новостроевка-Вторая было выпущено два минометных снаряда, а по окраинам сел Дроновка и Смородино – 6 и 3 минометных снаряда соответственно. Также по окраине села Безымено было выпущено 12 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html
https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ более сотни раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
Гладков: ВСУ более сотни раз за сутки обстреляли территорию Белгородской области
БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более сотни снарядов по четырем приграничным районам Белгородской области, больше половины из них пришлись на Шебекинский округ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале
.
Он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в области за вторник, 29 августа. Четыре приграничных муниципалитета были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 108, в том числе один боеприпас был сброшен с беспилотника. Кроме этого, в Грайворонском округе окраину села Безымено атаковал украинский дрон-камикадзе. Во вторник количество выпущенных снарядов осталось примерно таким же, как и в понедельник, когда было зафиксировано 106 снарядов. В этот день не менее 65 снарядов было выпущено по населенным пунктам Шебекинского городского округа.
"В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Середа – установлено 17 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, по селу Белянка – 15 минометных снарядов, по поселку Красное и хутору Панков – 6 и 4 минометных снаряда соответственно. Везде обошлось без пострадавших и разрушений", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе
по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре, по хутору Варишкин – два. В Волоконовском районе два раза из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка.
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Согласно данным губернатора, в поселке Горьковский в Грайворонском округе один боеприпас был сброшен с беспилотника. Кроме того, по окраине села Новостроевка-Вторая было выпущено два минометных снаряда, а по окраинам сел Дроновка и Смородино – 6 и 3 минометных снаряда соответственно. Также по окраине села Безымено было выпущено 12 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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