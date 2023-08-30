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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Благодатное - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:22 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/obstrel-1893275535.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Благодатное
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Благодатное - РИА Новости, 30.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Благодатное
Украинские войска выпустили 22 снаряда калибров 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и селу Благодатное, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:22
2023-08-30T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда калибров 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и селу Благодатное, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 19.20 - населенный пункт Великоновосёловка - населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска в 19.50 выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. В 20.20 и 20.25 под обстрел попал Киевский район Донецка, по нему ВСУ выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Благодатное расположено к юго-западу от города Соледар в ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230830/vsu-1893273441.html
https://ria.ru/20230830/f-16-1893271579.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Благодатное

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и селу Благодатное

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда калибров 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и селу Благодатное, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 19.20 - населенный пункт Великоновосёловка - населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска в 19.50 выпустили еще четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. В 20.20 и 20.25 под обстрел попал Киевский район Донецка, по нему ВСУ выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Село Благодатное расположено к юго-западу от города Соледар в ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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