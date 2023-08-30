https://ria.ru/20230830/obstrel-1893235211.html
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР - РИА Новости, 30.08.2023
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР
Украинские войска обстреляли поселок Калиново в Луганской Народной Республике, повреждены жилые дома, сообщил Сергей Колягин - мэр Первомайска, в чьем... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:18
2023-08-30T18:18
2023-08-30T18:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
первомайск
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ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Калиново в Луганской Народной Республике, повреждены жилые дома, сообщил Сергей Колягин - мэр Первомайска, в чьем административном подчинении находится поселок. "По предварительной информации, поселок Калиново подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - написал Колягин. По его данным, зафиксировано два прилета на территорию одного из объектов бывшего совхоза "Россия". "Осколки повредили остекление и кровлю пяти индивидуальных жилых домов. На месте работают сотрудники отдела по жизнеобеспечению пгт. Калиново, которые фиксируют повреждения", - отметил Колягин. Он уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, первомайск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Первомайск
Украинские войска обстреляли Калиново в ЛНР
При обстреле Калиново в ЛНР оказались повреждены жилые дома
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Калиново в Луганской Народной Республике, повреждены жилые дома, сообщил Сергей Колягин - мэр Первомайска, в чьем административном подчинении находится поселок.
"По предварительной информации, поселок Калиново подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - написал Колягин.
По его данным, зафиксировано два прилета на территорию одного из объектов бывшего совхоза "Россия". "Осколки повредили остекление и кровлю пяти индивидуальных жилых домов. На месте работают сотрудники отдела по жизнеобеспечению пгт. Калиново, которые фиксируют повреждения", - отметил Колягин.
Он уточнил, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
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