https://ria.ru/20230830/obstrel-1893190998.html

В Светлодарске в ДНР три жительницы ранены при обстреле ВСУ

В Светлодарске в ДНР три жительницы ранены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

В Светлодарске в ДНР три жительницы ранены при обстреле ВСУ

Три жительницы Светлодарска в ДНР ранены при обстреле, сообщил мэр города Максим Козловский. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:44

2023-08-30T15:44

2023-08-30T15:44

в мире

светлодарск

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Три жительницы Светлодарска в ДНР ранены при обстреле, сообщил мэр города Максим Козловский. "В результате обстрелов жилых кварталов города Светлодарск украино-фашистскими войсками из вооружения натовского образца ранения получили трое горожан. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозами: минно-взрывные травмы, осколочные ранения мягких тканей", - сообщил Козловский в своем телеграм-канале. По его данным, ранения получили трое жительниц Светлодарска 1966, 2004, 2006 года рождения.

https://ria.ru/20230830/obstrel-1893177459.html

светлодарск

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в мире, светлодарск, донецкая народная республика