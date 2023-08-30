https://ria.ru/20230830/obstrel-1893190998.html
В Светлодарске в ДНР три жительницы ранены при обстреле ВСУ
В Светлодарске в ДНР три жительницы ранены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
В Светлодарске в ДНР три жительницы ранены при обстреле ВСУ
Три жительницы Светлодарска в ДНР ранены при обстреле, сообщил мэр города Максим Козловский. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:44
2023-08-30T15:44
2023-08-30T15:44
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Три жительницы Светлодарска в ДНР ранены при обстреле, сообщил мэр города Максим Козловский. "В результате обстрелов жилых кварталов города Светлодарск украино-фашистскими войсками из вооружения натовского образца ранения получили трое горожан. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозами: минно-взрывные травмы, осколочные ранения мягких тканей", - сообщил Козловский в своем телеграм-канале. По его данным, ранения получили трое жительниц Светлодарска 1966, 2004, 2006 года рождения.
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в мире, светлодарск, донецкая народная республика
В мире, Светлодарск, Донецкая Народная Республика
В Светлодарске в ДНР три жительницы ранены при обстреле ВСУ
В Светлодарске в ДНР три жительницы ранены при обстреле, их госпитализировали