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При обстреле Александровки пострадала женщина - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/obstrel-1893080184.html
При обстреле Александровки пострадала женщина
При обстреле Александровки пострадала женщина - РИА Новости, 30.08.2023
При обстреле Александровки пострадала женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:23
2023-08-30T10:23
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела пгт (поселок городского типа – ред.) Александровка по улице Школьной получила ранение женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Александровки пострадала женщина

При обстреле Александровки со стороны украинских войск пострадала женщина

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела пгт (поселок городского типа – ред.) Александровка по улице Школьной получила ранение женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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