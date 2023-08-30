https://ria.ru/20230830/obstrel-1893080184.html
При обстреле Александровки пострадала женщина
При обстреле Александровки пострадала женщина - РИА Новости, 30.08.2023
При обстреле Александровки пострадала женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:23
2023-08-30T10:23
2023-08-30T10:23
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела пгт (поселок городского типа – ред.) Александровка по улице Школьной получила ранение женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html
петровский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Александровки пострадала женщина
При обстреле Александровки со стороны украинских войск пострадала женщина