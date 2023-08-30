https://ria.ru/20230830/obstrel-1893080184.html

При обстреле Александровки пострадала женщина

При обстреле Александровки пострадала женщина - РИА Новости, 30.08.2023

При обстреле Александровки пострадала женщина

Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:23

2023-08-30T10:23

2023-08-30T10:23

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Петровском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела пгт (поселок городского типа – ред.) Александровка по улице Школьной получила ранение женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893049736.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия