https://ria.ru/20230830/oblomki-1893245095.html

В Запорожье обнаружили обломки БПЛА на месте удара ВСУ по Дому творчества

В Запорожье обнаружили обломки БПЛА на месте удара ВСУ по Дому творчества - РИА Новости, 30.08.2023

В Запорожье обнаружили обломки БПЛА на месте удара ВСУ по Дому творчества

Сотрудники Следственного комитета РФ, прибывшие на место прилета беспилотника ВСУ по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:05

2023-08-30T19:05

2023-08-30T19:05

россия

запорожье

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ, прибывшие на место прилета беспилотника ВСУ по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области, обнаружили там обломки БПЛА, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники СК РФ прибыли на место происшествия, произошедшего 29 августа, предварительно, в 17 часов 20 минут… В четырехэтажное здание, в Дом детского творчества, по предварительной информации, прилетел беспилотный летательный аппарат со стороны вооруженных сил Украины… По предварительной информации, пострадал один гражданский человек. Зафиксированы последствия. Все вещественные доказательства будут отданы на экспертизу для дальнейшего разбирательства", - сообщил журналистам представитель СК РФ. Во время атаки украинских войск на Дом детского творчества в Каменке-Днепровской, рядом находились четыре автобуса с детьми, вернувшимися с летнего отдыха в Крыму. Военные и полиция оперативно эвакуировали детей в безопасное место.

https://ria.ru/20230829/obstrel-1893015367.html

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россия, запорожье, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины