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В Великобритании запретили мачете - РИА Новости, 30.08.2023
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18:53 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/nozhi-1893243072.html
В Великобритании запретили мачете
В Великобритании запретили мачете - РИА Новости, 30.08.2023
В Великобритании запретили мачете
Власти Великобритании запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия в стране, сообщило в РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:53
2023-08-30T18:53
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти Великобритании запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия в стране, сообщило в среду британское МВД. "Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле (фильмов о - ред.) зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны. Максимальный срок наказания за ввоз, производство, хранение и продажу этих ножей будет увеличен с шести месяцев до двух лет. Полиция также получит право изымать и уничтожать такое оружие, обнаруженное на территории частной собственности, при наличии оснований полагать, что нож будет использован при совершении серьезного преступления, сообщает МВД. Изначально запрет на ножи, дизайн которых был вдохновлен фильмами о зомби, был введен в 2016 году, однако многие поставщики могли избегать наказания из-за неточностей в определении. Теперь под так называемыми "зомби-ножами" будет пониматься "любое клинковое оружие больше восьми дюймов в длину с гладкой режущей кромкой и острым кончиком, которое также имеет зазубренную режущую кромку, более одного отверстия в лезвии или несколько острых краев, таких как шипы", поясняет ведомство. Таким образом, все ножи, которые были созданы "для запугивания и угроз", будут запрещены в рамках политики властей, нацеленной на снижение уровня насилия на улицах Британии, говорится в заявлении. Отмечается, что исключения будут введены для ножей, представляющих историческую ценность, и предметов ручной работы, чтобы избежать негативных последствий для британского рынка антиквариата. Ранее газета Guardian сообщала, что количество преступлений с применением ножей увеличилось в Британии на 34% за последнее десятилетие и достигло 45 тысяч случаев.
https://ria.ru/20230829/karnaval-1892964598.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Великобритании запретили мачете

Власти Британии запретили опасные ножи, в том числе мачете, из-за роста насилия

© Fotolia / lukasvideoЧеловек с мачете в руках
Человек с мачете в руках - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Fotolia / lukasvideo
Человек с мачете в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти Великобритании запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия в стране, сообщило в среду британское МВД.
«
"Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле (фильмов о - ред.) зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.
Максимальный срок наказания за ввоз, производство, хранение и продажу этих ножей будет увеличен с шести месяцев до двух лет. Полиция также получит право изымать и уничтожать такое оружие, обнаруженное на территории частной собственности, при наличии оснований полагать, что нож будет использован при совершении серьезного преступления, сообщает МВД.
Изначально запрет на ножи, дизайн которых был вдохновлен фильмами о зомби, был введен в 2016 году, однако многие поставщики могли избегать наказания из-за неточностей в определении. Теперь под так называемыми "зомби-ножами" будет пониматься "любое клинковое оружие больше восьми дюймов в длину с гладкой режущей кромкой и острым кончиком, которое также имеет зазубренную режущую кромку, более одного отверстия в лезвии или несколько острых краев, таких как шипы", поясняет ведомство.
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Таким образом, все ножи, которые были созданы "для запугивания и угроз", будут запрещены в рамках политики властей, нацеленной на снижение уровня насилия на улицах Британии, говорится в заявлении.
Отмечается, что исключения будут введены для ножей, представляющих историческую ценность, и предметов ручной работы, чтобы избежать негативных последствий для британского рынка антиквариата.
Ранее газета Guardian сообщала, что количество преступлений с применением ножей увеличилось в Британии на 34% за последнее десятилетие и достигло 45 тысяч случаев.
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