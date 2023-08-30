https://ria.ru/20230830/nozhi-1893243072.html

В Великобритании запретили мачете

В Великобритании запретили мачете - РИА Новости, 30.08.2023

В Великобритании запретили мачете

Власти Великобритании запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия в стране, сообщило в РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:53

2023-08-30T18:53

2023-08-30T18:53

в мире

великобритания

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Власти Великобритании запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия в стране, сообщило в среду британское МВД. "Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле (фильмов о - ред.) зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны. Максимальный срок наказания за ввоз, производство, хранение и продажу этих ножей будет увеличен с шести месяцев до двух лет. Полиция также получит право изымать и уничтожать такое оружие, обнаруженное на территории частной собственности, при наличии оснований полагать, что нож будет использован при совершении серьезного преступления, сообщает МВД. Изначально запрет на ножи, дизайн которых был вдохновлен фильмами о зомби, был введен в 2016 году, однако многие поставщики могли избегать наказания из-за неточностей в определении. Теперь под так называемыми "зомби-ножами" будет пониматься "любое клинковое оружие больше восьми дюймов в длину с гладкой режущей кромкой и острым кончиком, которое также имеет зазубренную режущую кромку, более одного отверстия в лезвии или несколько острых краев, таких как шипы", поясняет ведомство. Таким образом, все ножи, которые были созданы "для запугивания и угроз", будут запрещены в рамках политики властей, нацеленной на снижение уровня насилия на улицах Британии, говорится в заявлении. Отмечается, что исключения будут введены для ножей, представляющих историческую ценность, и предметов ручной работы, чтобы избежать негативных последствий для британского рынка антиквариата. Ранее газета Guardian сообщала, что количество преступлений с применением ножей увеличилось в Британии на 34% за последнее десятилетие и достигло 45 тысяч случаев.

https://ria.ru/20230829/karnaval-1892964598.html

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великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания