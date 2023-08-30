https://ria.ru/20230830/nomera-1893201378.html

На затопленных улицах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера

На затопленных улицах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера - РИА Новости, 30.08.2023

На затопленных улицах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера

Десятки автомобилей "потеряли" номера на затопленных мощным ливнем дорогах Владивостока, владельцы авто пытаются их отыскать. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:20

2023-08-30T16:20

2023-08-30T16:20

происшествия

владивосток

хасан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893113450_0:113:2899:1744_1920x0_80_0_0_66cc65c0e51917f77bfc962cd42e81bd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Десятки автомобилей "потеряли" номера на затопленных мощным ливнем дорогах Владивостока, владельцы авто пытаются их отыскать. Ранее в мэрии сообщали, что объем осадков во Владивостоке, где во вторник и в ночь на среду прошел мощный ливень, составил 181 миллиметр, превысив месячную норму, осадки вызвали сход грунта и разлив рек. После сильных ливней в районах подтоплений во Владивостоке остаются в лужах десятки автомобильных номеров, сообщает корреспондент РИА Новости. Автомобилисты знают опасные участки в городе, которые постоянно затапливает - в районе стадионов "Строитель" и "Динамо" традиционно остаются десятки знаков. Многие делают на их фоне селфи или фотографируют для поиска владельца. Минувший ливень расширил "географию" затоплений: потоки воды смывали номерные знаки, сносили сами машины в разных районах города. Номера лежали на дорогах, тротуарах. Многие владельцы пытались отыскать свой номер среди похожих. Фотографии с ними распространились в сети. "В прошлый ливень я несколько часов ползал под мостом, пытаясь отыскать в груде номеров свой. Нашёл на соседней улице. В этот раз сидел дома", - рассказал РИА Новости автолюбитель по имени Андрей. Второй собеседник агентства свой номер еще не нашёл. "Вчера машина плыла, как лодка, подгоняемая ветром. Номер потерял, пока не нашёл", - сказал собеседник. Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило Владивосток и туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. По данным на среду, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.

https://ria.ru/20230829/liven-1893016808.html

https://ria.ru/20230829/avstriya-1892842201.html

владивосток

хасан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, хасан