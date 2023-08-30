https://ria.ru/20230830/nomera-1893201378.html
На затопленных улицах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера
На затопленных улицах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера - РИА Новости, 30.08.2023
На затопленных улицах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера
Десятки автомобилей "потеряли" номера на затопленных мощным ливнем дорогах Владивостока, владельцы авто пытаются их отыскать. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:20
2023-08-30T16:20
2023-08-30T16:20
происшествия
владивосток
хасан
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Десятки автомобилей "потеряли" номера на затопленных мощным ливнем дорогах Владивостока, владельцы авто пытаются их отыскать. Ранее в мэрии сообщали, что объем осадков во Владивостоке, где во вторник и в ночь на среду прошел мощный ливень, составил 181 миллиметр, превысив месячную норму, осадки вызвали сход грунта и разлив рек. После сильных ливней в районах подтоплений во Владивостоке остаются в лужах десятки автомобильных номеров, сообщает корреспондент РИА Новости. Автомобилисты знают опасные участки в городе, которые постоянно затапливает - в районе стадионов "Строитель" и "Динамо" традиционно остаются десятки знаков. Многие делают на их фоне селфи или фотографируют для поиска владельца. Минувший ливень расширил "географию" затоплений: потоки воды смывали номерные знаки, сносили сами машины в разных районах города. Номера лежали на дорогах, тротуарах. Многие владельцы пытались отыскать свой номер среди похожих. Фотографии с ними распространились в сети. "В прошлый ливень я несколько часов ползал под мостом, пытаясь отыскать в груде номеров свой. Нашёл на соседней улице. В этот раз сидел дома", - рассказал РИА Новости автолюбитель по имени Андрей. Второй собеседник агентства свой номер еще не нашёл. "Вчера машина плыла, как лодка, подгоняемая ветром. Номер потерял, пока не нашёл", - сказал собеседник. Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило Владивосток и туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. По данным на среду, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.
https://ria.ru/20230829/liven-1893016808.html
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происшествия, владивосток, хасан
Происшествия, Владивосток, Хасан
На затопленных улицах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера
На затопленных ливнем дорогах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Десятки автомобилей "потеряли" номера на затопленных мощным ливнем дорогах Владивостока, владельцы авто пытаются их отыскать.
Ранее в мэрии сообщали, что объем осадков во Владивостоке, где во вторник и в ночь на среду прошел мощный ливень, составил 181 миллиметр, превысив месячную норму, осадки вызвали сход грунта и разлив рек.
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После сильных ливней в районах подтоплений во Владивостоке остаются в лужах десятки автомобильных номеров, сообщает корреспондент РИА Новости. Автомобилисты знают опасные участки в городе, которые постоянно затапливает - в районе стадионов "Строитель" и "Динамо" традиционно остаются десятки знаков. Многие делают на их фоне селфи или фотографируют для поиска владельца. Минувший ливень расширил "географию" затоплений: потоки воды смывали номерные знаки, сносили сами машины в разных районах города. Номера лежали на дорогах, тротуарах. Многие владельцы пытались отыскать свой номер среди похожих. Фотографии с ними распространились в сети.
«
"В прошлый ливень я несколько часов ползал под мостом, пытаясь отыскать в груде номеров свой. Нашёл на соседней улице. В этот раз сидел дома", - рассказал РИА Новости автолюбитель по имени Андрей.
Второй собеседник агентства свой номер еще не нашёл. "Вчера машина плыла, как лодка, подгоняемая ветром. Номер потерял, пока не нашёл", - сказал собеседник.
Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило Владивосток и туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. На трассе Раздольное - Хасан
после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. По данным на среду, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.
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