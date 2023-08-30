https://ria.ru/20230830/nikel-1893053683.html

Бразилия увеличила импорт российского никеля до максимума с 2005 года

Бразилия увеличила импорт российского никеля до максимума с 2005 года - РИА Новости, 30.08.2023

Бразилия увеличила импорт российского никеля до максимума с 2005 года

Бразилия в июле текущего года приобрела у России никель на максимальные с 2005 года 11,1 миллиона долларов, что позволило РФ в этом месяце стать главным... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:32

2023-08-30T06:32

2023-08-30T06:32

бразилия

россия

норвегия

экономика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бразилия в июле текущего года приобрела у России никель на максимальные с 2005 года 11,1 миллиона долларов, что позволило РФ в этом месяце стать главным поставщиком никеля в страну, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Согласно данным ведомства, в июле Россия нарастила поставки никеля в Бразилию в 2,2 раза по сравнению с июнем - до 11,1 миллиона долларов. Это стало максимальным уровнем с мая 2005 года, когда импорт российского никеля достиг 1,15 миллиона долларов. В абсолютном выражении импорт Бразилией российского никеля увеличился в 2,3 раза - до 435,9 тонны никеля, что является крупнейшей поставкой с июля 2019 года. Россия в июле была главным источником никеля для Бразилии. На втором месте расположилась Норвегия с поставками на 10,4 миллиона долларов, на третьем - США (7,3 миллиона долларов). В пятерку также входят Германия (4,7 миллиона долларов) и Южная Африка (3 миллиона долларов). При этом за семь месяцев текущего года основным импортером никеля в Бразилию были США, поставившие металла на 48,3 миллиона долларов против 36,9 миллиона в 2022 году и сместившие с первого места Норвегию (44,7 миллиона долларов против 61,7 миллиона годом ранее). Россия, нарастившая поставки за январь-июль в 2,5 раза, до 28,8 миллиона долларов, замыкает тройку лидеров, хотя еще год назад была шестой.

https://ria.ru/20230519/embargo-1872787940.html

https://ria.ru/20230717/ekonomika-1884649278.html

бразилия

россия

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бразилия, россия, норвегия, экономика