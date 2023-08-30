Рейтинг@Mail.ru
Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/niger-1893285844.html
Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск
Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск - РИА Новости, 30.08.2023
Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск
Сформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода французских войск из страны до 3... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:27
2023-08-30T23:27
в мире
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893135277_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_a1f28069fbd0e37f18f8ff482d1b8517.jpg
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Сформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября, сообщил арабский телеканал Sky News Arabia. Ранее в среду телеканал Al-Arabiya сообщил, что представители "Национального совета по защите отечества" объявили об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам. Корреспондент РИА Новости передавал, что женщины организовали рядом с французской военной базой в Ниамее массовый протест, который они назвали "шумным митингом". Как отметил корреспондент Sky News Arabia из Ниамея, представитель военного совета заявил, что отведенный Франции для вывода войск из Нигера 30-дневный срок истекает 3 сентября, французским войскам следует полностью покинуть страну до этой даты. По информации телеканала, до конца недели сторонники ухода французов собираются устроить бессрочную акцию протеста против пребывания французских военных в Нигере. Отдельные жители требуют от властей перестать подавать электричество и воду на французскую базу, а также прекратить поставки продовольствия. В конце августа военные в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, но посол отказывается уезжать и встречаться с новыми властями страны, считая переворот и требования мятежников незаконными. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230830/borrel-1893278583.html
https://ria.ru/20230830/niger-1893175711.html
нигер
франция
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893135277_0:0:1186:889_1920x0_80_0_0_0e81b48c146184f7c60784c76cbe78e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск

Sky News Arabia: мятежники Нигера потребовали вывода войск Франции до 3 сентября

© РИА НовостиАкция рядом с французской военной базой в Ниамее, Нигер. Кадр видео
Акция рядом с французской военной базой в Ниамее, Нигер. Кадр видео
© РИА Новости
Акция рядом с французской военной базой в Ниамее, Нигер. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Сформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября, сообщил арабский телеканал Sky News Arabia.
Ранее в среду телеканал Al-Arabiya сообщил, что представители "Национального совета по защите отечества" объявили об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам. Корреспондент РИА Новости передавал, что женщины организовали рядом с французской военной базой в Ниамее массовый протест, который они назвали "шумным митингом".
Жители на улице в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Боррель заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере
Вчера, 21:59
Как отметил корреспондент Sky News Arabia из Ниамея, представитель военного совета заявил, что отведенный Франции для вывода войск из Нигера 30-дневный срок истекает 3 сентября, французским войскам следует полностью покинуть страну до этой даты.
По информации телеканала, до конца недели сторонники ухода французов собираются устроить бессрочную акцию протеста против пребывания французских военных в Нигере. Отдельные жители требуют от властей перестать подавать электричество и воду на французскую базу, а также прекратить поставки продовольствия.
В конце августа военные в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, но посол отказывается уезжать и встречаться с новыми властями страны, считая переворот и требования мятежников незаконными.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Ниамей, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения с Францией по безопасности
Вчера, 14:55
 
В миреНигерФранцияНиамейМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала