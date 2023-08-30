Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск
Sky News Arabia: мятежники Нигера потребовали вывода войск Франции до 3 сентября
© РИА НовостиАкция рядом с французской военной базой в Ниамее, Нигер. Кадр видео
© РИА Новости
Акция рядом с французской военной базой в Ниамее, Нигер. Кадр видео
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Сформированный совершившими переворот в Нигере военными "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода французских войск из страны до 3 сентября, сообщил арабский телеканал Sky News Arabia.
Ранее в среду телеканал Al-Arabiya сообщил, что представители "Национального совета по защите отечества" объявили об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам. Корреспондент РИА Новости передавал, что женщины организовали рядом с французской военной базой в Ниамее массовый протест, который они назвали "шумным митингом".
Как отметил корреспондент Sky News Arabia из Ниамея, представитель военного совета заявил, что отведенный Франции для вывода войск из Нигера 30-дневный срок истекает 3 сентября, французским войскам следует полностью покинуть страну до этой даты.
По информации телеканала, до конца недели сторонники ухода французов собираются устроить бессрочную акцию протеста против пребывания французских военных в Нигере. Отдельные жители требуют от властей перестать подавать электричество и воду на французскую базу, а также прекратить поставки продовольствия.
В конце августа военные в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, но посол отказывается уезжать и встречаться с новыми властями страны, считая переворот и требования мятежников незаконными.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.