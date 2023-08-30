https://ria.ru/20230830/niger-1893175711.html

Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения с Францией по безопасности

Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения с Францией по безопасности - РИА Новости, 30.08.2023

Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения с Францией по безопасности

Представители правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) объявили об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности, сообщил... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:55

2023-08-30T14:55

2023-08-30T15:48

нигер

франция

переворот в нигере — 2023

эммануэль макрон

мохамед базум

париж

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Представители правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) объявили об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности, сообщил телеканал Al-Arabiya."Военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам", — говорится в материале.Кроме того, в пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже, в свою очередь, заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. В понедельник несколько СМИ со ссылкой на соцсети сообщили, что новые власти Нигера отключили дипмиссию от систем жизнеобеспечения. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников.Помимо этого, у французской базы в столице страны в выходные прошли массовые митинги с участием нескольких генералов армии Нигера. Участники скандировали лозунги в поддержку вооруженных сил и высказывали свою позицию против Парижа.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер — бывшая французская колония — оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую республику приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230830/miting-1893134707.html

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нигер, франция, переворот в нигере — 2023, эммануэль макрон, мохамед базум, париж