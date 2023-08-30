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Мятежники в Нигере отменили комендантский час - РИА Новости, 30.08.2023
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14:48 30.08.2023 (обновлено: 15:16 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/niger-1893173522.html
Мятежники в Нигере отменили комендантский час
Мятежники в Нигере отменили комендантский час - РИА Новости, 30.08.2023
Мятежники в Нигере отменили комендантский час
Мятежники в Нигере объявили об отмене комендантского часа, введенного 27 июля, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:48
2023-08-30T15:16
нигер
ниамей
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере объявили об отмене комендантского часа, введенного 27 июля, сообщает телеканал Al-Arabiya. "Военный совет в Нигере объявляет об отмене комендантского часа, введенного с 27 июля", - говорится в сообщении.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Нигер, Ниамей, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Мятежники в Нигере отменили комендантский час

Мятежники в Нигере объявили об отмене введенного 27 июля комендантского часа

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере объявили об отмене комендантского часа, введенного 27 июля, сообщает телеканал Al-Arabiya.
"Военный совет в Нигере объявляет об отмене комендантского часа, введенного с 27 июля", - говорится в сообщении.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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НигерНиамейАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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