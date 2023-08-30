https://ria.ru/20230830/niger-1893173522.html

Мятежники в Нигере отменили комендантский час

Мятежники в Нигере отменили комендантский час - РИА Новости, 30.08.2023

Мятежники в Нигере отменили комендантский час

Мятежники в Нигере объявили об отмене комендантского часа, введенного 27 июля, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:48

2023-08-30T14:48

2023-08-30T15:16

нигер

ниамей

абуджа

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере объявили об отмене комендантского часа, введенного 27 июля, сообщает телеканал Al-Arabiya. "Военный совет в Нигере объявляет об отмене комендантского часа, введенного с 27 июля", - говорится в сообщении.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230830/niger-1893175711.html

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нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023