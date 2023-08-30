https://ria.ru/20230830/neft-1893206529.html

США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ

США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США, пишет газета... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:34

2023-08-30T16:34

2023-08-30T16:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

сша

украина

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Несмотря на влияние ограничений на экспорт нефти, администрация Байдена сопротивляется просьбам украинского правительства снизить потолок цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель", - говорится в материале. По информации газеты, власти США опасаются, что снижение предельной цены на нефть "может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ", что, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в США. Как сообщили изданию собеседники, любой подобный шаг потребует поддержки со стороны европейских законодателей и несет риск подорвать поддержку Украине в конфликте с Россией. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, евросоюз