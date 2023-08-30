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США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:34 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/neft-1893206529.html
США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ
США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США, пишет газета... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:34
2023-08-30T16:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Несмотря на влияние ограничений на экспорт нефти, администрация Байдена сопротивляется просьбам украинского правительства снизить потолок цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель", - говорится в материале. По информации газеты, власти США опасаются, что снижение предельной цены на нефть "может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ", что, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в США. Как сообщили изданию собеседники, любой подобный шаг потребует поддержки со стороны европейских законодателей и несет риск подорвать поддержку Украине в конфликте с Россией. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, евросоюз
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Евросоюз
США отказывают Украине в снижении потолка цен на нефть из России, пишут СМИ

WP: США сопротивляются просьбам Украины снизить потолок цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить "потолок цен" на нефть из России с 60 до 30 долларов США, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"Несмотря на влияние ограничений на экспорт нефти, администрация Байдена сопротивляется просьбам украинского правительства снизить потолок цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель", - говорится в материале.
По информации газеты, власти США опасаются, что снижение предельной цены на нефть "может побудить Россию сократить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ", что, в свою очередь, может дестабилизировать мировую экономику в преддверии президентских выборов в США. Как сообщили изданию собеседники, любой подобный шаг потребует поддержки со стороны европейских законодателей и несет риск подорвать поддержку Украине в конфликте с Россией.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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