https://ria.ru/20230830/nauka-1893071020.html

Наука должна заговорить с каждым. "Вектор успеха" строит планы на будущее

Наука должна заговорить с каждым. "Вектор успеха" строит планы на будущее - РИА Новости, 30.08.2023

Наука должна заговорить с каждым. "Вектор успеха" строит планы на будущее

Всероссийский фестиваль популяризации науки "Вектор успеха" подведет итоги первого сезона на научном шоу "ВЕКТОР.ФЕСТ", которое пройдет 2 сентября в НИЯУ МИФИ в РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:00

2023-08-30T10:00

2023-08-30T10:00

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Всероссийский фестиваль популяризации науки "Вектор успеха" подведет итоги первого сезона на научном шоу "ВЕКТОР.ФЕСТ", которое пройдет 2 сентября в НИЯУ МИФИ в Москве. Чем завершились летние онлайн-марафоны фестиваля? Как "Вектор успеха" помогает решить задачу популяризации отечественной науки и привлечения молодежи к профессии ученого? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказала руководитель проекта, начальник Управления внешних коммуникаций НИЯУ МИФИ Светлана Ганат.– Начинается новый учебный год. Как вы оцениваете мотивацию молодежи к занятиям наукой?– В настоящее время мотивация молодежи к изучению инженерных специальностей, на проведение исследований, безусловно, растет. В том числе благодаря проектам Министерства науки и высшего образования. Но в целом желание молодежи заниматься наукой все еще остается невысоким.Одна из причин – ориентация ребят на профессии с высоким уровнем дохода и на предпринимательство. Безусловно, государству нужны специалисты в разных областях. Но сейчас, когда мы говорим не просто про технологический суверенитет России, а про технологическое лидерство, стране нужны молодые люди, ориентированные на победы в науке.Сама мотивация на зарабатывание денег, когда молодой человек считает своей целью и успехом высокий доход или жизнь рантье, мне кажется порочной. Именно поэтому сегодня особенно необходимо популяризировать профессию ученого.Мы хотим показать, что настоящий успех – это возможность заниматься интересной работой, реализовать себя, получить признание и почувствовать себя счастливым. И мы, создавая концепцию фестиваля, поставили перед собой задачу показать связь успеха с наукой, с созидательным трудом.– Подходит к концу первый сезон фестиваля "Вектор успеха". Совпали ли его результаты с вашими ожиданиями?– В целом да. Мы проводим большое количество конкурсов, демонстрирующих привлекательность исследовательской работы, в шутливой форме показываем, что такое занятие наукой, популяризируем науку и вовлекаем множество людей в наш фестиваль. Но пока мы находимся только в начале пути.С самого начала мы поставили перед собой достаточно масштабные цели, которых не достичь за несколько месяцев. Мы хотим с помощью фестиваля показать людям связь между интересной работой, самореализацией, научным творчеством и успехом.– Расскажите об участниках конкурсной программы фестиваля. Кто наиболее охотно откликался на задания?– Большинство наших активных участников – молодые люди от 14 до 23 лет, которые выбирают жизненный путь. Знакомясь с научно-популярными новостями, они пытаются определить наиболее интересные для себя темы и то, чем бы они хотели заниматься. А участвуя в конкурсах, выбирают привлекательные для себя инструменты деятельности.Также в наших конкурсах участвовали родители школьников. Часто они присылали творческие проекты своих детей, это всегда очень приятно и трогательно. Неожиданно среди наших участников оказалось много бабушек. По-видимому, среди них очень много деятельных, интеллектуально активных людей. К слову, пенсионеры сегодня, возможно, гораздо больше влияют на общество, чем мы думаем. Они имеют свое мнение и могут его отстаивать, они чаще, чем занятые работой родители, обсуждают с внуками перспективы жизненного пути и свой опыт. Поэтому в наших планах включить в мероприятия фестиваля участников проекта "Московское долголетие".– Как вы оцениваете итоги конкурсной программы?– Мы получали очень интересные ответы на вопросы наших онлайн-марафонов. Участники примеряли на себя образы великих ученых, что-то придумывали, фотографировали, снимали научно-популярное видео… Было видно, что они делают это не только ради призов, но и потому, что им интересно. Кстати, их конкурсные работы очень интересно читать. Я думаю, у нас все получилось даже лучше, чем мы задумали.– Как вы планируете развивать фестиваль в будущем?– Наша задача – привлекать внимание к успехам российской науки. Нам бы хотелось собрать команду ученых, которые будут говорить с общественностью о науке простым и понятным языком, чтобы написанные ими книги или статьи читали не только специалисты, но и обычные люди. Это не очень просто, ведь даже хорошие специалисты не всегда могут простыми словами объяснить сложные вещи.Поэтому наша задача на ближайший год – создать коллаборацию образовательных и научных организаций. Ученые из этих организаций совместно с журналистами популяризировали бы их открытия для широкой аудитории.Первым шагом к работе над этим проектом может стать объединение в рамках фестиваля НИЯУ МИФИ с разными вузами. Мы уже заключили партнерство и работаем с Дальневосточным федеральным университетом, с Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина, с Петербургским институтом ядерной физики им. Б.П.Константинова, заключаем соглашение с Новосибирским государственным университетом и другими организациями.Уже на будущий год мы начнем рассказывать о молодых ученых – не только из НИЯУ МИФИ, но и из других вузов и научных институтов.– Что ждет участников фестиваля на научном шоу "ВЕКТОР.ФЕСТ", которое состоится в НИЯУ МИФИ 2 сентября?– Мы приглашаем всех на наш праздник! С его помощью мы хотим привлечь внимание людей самого разного возраста и образования к нашему фестивалю.Начиная с 12:00 мы ждем всех, включая детей и пенсионеров, посмотреть на научные эксперименты и шоу. С гостями праздника проведут сеанс одновременной игры известные шахматисты, экс-чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин и международный женский гроссмейстер Мария Фоминых. Мне кажется, что люди, которые играют в шахматы и получают удовольствие от интеллектуальной деятельности, – это тоже наша аудитория. Хороший ученый должен уметь просчитывать ходы и мыслить вперед.В 15:00 начнется торжественное мероприятие "Вектор мечты" с участием наших лицеистов. Для старшеклассников, студентов и всех любителей науки выступят известные популяризаторы науки. Среди них – научный редактор портала "Антропогенез.ру" Станислав Дробышевский, знаменитый астроном, автор проекта "Неземной подкаст" Владимир Сурдин, наш уважаемый ректор Владимир Шевченко и другие известные ученые. Закончится праздник концертом с участием популярных музыкальных групп.Трансляция нашего научного шоу пройдет во всех регионах, где есть филиалы МИФИ, и в наших вузах-партнерах. Там также состоятся свои мероприятия "Вектора успеха". Мы надеемся, что первый сезон нашего фестиваля запомнится всем его участникам и мы с новыми силами продолжим свою работу по популяризации науки.

https://ria.ru/20230531/studenty-1875117665.html

https://na.ria.ru/20230609/nauka-1877009224.html

https://na.ria.ru/20230814/nauka-1889904859.html

https://ria.ru/20230825/nauka-1892061830.html

https://ria.ru/20230810/revolyutsiya-1889167536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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